Hora y canales que transmitirán los juegos de la jornada 18 del Clausura

El torneo Clausura llega a su final en las vueltas regulares. Un equipo se estará despidiendo, otro ingresando directo a semifinales, uno asegurando repechaje y otro el liderato.

Solo cuatro partidos serán televisados, pues una de las televisoras no cuenta con las unidades necesarias para televisar los tres partidos. Es por eso que el duelo Vida vs Motagua no va en TV.

En DIEZ.HN tendremos una cobertura total desde todos los estadios con imágenes, videos, goles al intentante, la tabla de posiciones actualizada y las reacciones que deja el cierre de la jornada.

Los partidos comienzan a la misma hora, todos a las 3:00 de la tarde para que ninguno de los equipos tenga ventaja. Pero sin duda que el partido clave por el no descenso se juega en la ciudad de Tocoa entre Real Sociedad y Platense.

AQUÍ LA JORNADA COMPLETA:

Juticalpa vs Real España

Estadio: Juan Ramón Brevé

Transmite: Telecadena 7/4

Olimpia vs UPN-FM

Estadio: Nacional de Tegucigalpa

Transmite: Canal 5

Marathón vs Honduras Progreso

Estadio: Yankel Rosenthal

Transmite: Canal 11

Real Sociedad vs Platense

Estadio: Francisco Martínez

Transmite: DTV (Canal 12)

Vida vs Motagua

Estadio: Municipal Ceibeño

NO será televisado

