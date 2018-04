Parrillas One cumple y termina como líder en la Liga de Ascenso de Honduras

Parrillas One cumplió en casa y venció 3-0 al Comayagua para instalarse en el primer lugar del grupo C en la Liga de Ascenso. Con esta victoria el equipo de Julio César de León se apoderó de la cima y clasificó de manera directa a liguilla evitando así la etapa de repechaje que jugarán los segundos y terceros de cada sector.

La derrota del Comayagua significó la eliminación del certamen pues Villanueva y Atlético Municipal sumaron y se instalaron en el segundo y tercer puesto respectivamente por lo que estarán en zona de repesca. En ese mismo sector el Brasilia cayó 1-0 ante el Choloma y terminó en el último lugar por lo que está a las puertas de irse a Liga Mayor sino ganan el partido extra que disputarán.

En acciones del grupo B, de manera sorpresiva el Deportes Savio perdió el liderato pues empataron ante el Atlético Esperanzano y el Pinares le ganó al Lepaera. Estos resultados hicieron que el Pinares ganara el grupo y junto al Parrillas e Infop, conformaron ese grupo de clubes que esperarán en la siguiente fase. Aquí el Esperanzano ya estaba condenado pues finalizó los dos torneos con apenas diez puntos.

La jornada sigue el domingo y será muy interesante pues Social Sol, Yoro, Dortmund y Arsenal de Roatán tienen posibilidades de quedar en la punta del grupo A. Ya sin esta oportunidad, el Victoria sí se puede meter a la repesca pero deberá ganarle al Arsenal en la isla y sumar en el último encuentro que le reste, solo así seguirá con vida y con el sueño de volver a Liga Nacional.

En tanto en el sector D ya el INFOP es líder mientras Gimnástico y Estrella Roja deberán jugársela en repechaje.

La Liga de Ascenso determinó que los partidos Real Juventud-Olimpia Occidental, Boca Junior-Tela y Olancho-Broncos no representaban ninguna importancia dentro de la tabla general de posiciones y por eso no se jugaron para evitar gastos a los equipos, esto a petición de los protagonistas.

RESULTADOS

Pinares 2-0 Lepaera

Paris 3-3 Villanueva

Esperanzan 1-1 Deportes Savio

Choloma 1-0 Brasilia

Limeño 0-2 Municipal

Parrillas 3-0 Comayagua

Valencia 3-1 Valle

Juegos de mañana

Social Sol vs Dortmund

Yoro vs Trujillo

Arsenal vs Victoria

Estrella Roja vs Infop