Se definen los cruces a la liguilla en la Liga de ascenso en Honduras

La Liga de Ascenso en Honduras está llegando a su final y hoy se han conocido cómo han quedado los cruces de repechaje y los clasificados en primer lugar que esperan los rivales en cuartos de final.

Además, se conocieron las llaves de los equipos que van a jugar por el no descenso y los encuentros se disputarán entre miércoles y sábado o domingo de la próxima semana. El Brasilia de Río Lindo y el Trujillo FC son los de la zona norte. Por la Sur Oriente y Occidente, son el Valle FC y el Atlético Esperanzano.

Uno de los cruces definidos en el repechaje es el cruce entre el Villanueva FC contra el Gimnástico de Tegucigalpa o el Estrella Roja de Danlí. Aquí los orientales tienen un partido pendiente frente al INFOP y de ganarlo saldrían en la segunda posición.

Los clubes que clasificaron directo a cuartos de final y que no jugarán repechaje son: Social Sol de Olanchito, Parrillas One de San Pedro Sula, Atlético Pinares de Ocotepeque e INFOP de Tegucigalpa.

Entre lunes o martes se reunen los directos de la Liga de Ascenso para oficializar los días y horas en que se disputarán los partidos de repesca. Cabe mencionar que el INFOP ya es finalista seguro por el boleto a primera porque ganó el torneo Apertura tras vencer al Social Sol de Olanchito.

RESULTADOS Zona Occidente GRUPO B

Atlético Pinares 2-0 Lepaera FC

Atlético Esperanzano 1-1 Deportes Savio

CLASIFICADOS GRUPO B

1. Atlético Pinares

2. Deportes Savio

3. Lepaera FC

RESULTADOS Zona Norte GRUPO C

Parrillas One 3-0 Comayagua FC

París FC 3-3 Villanueva FC

Atlético Limeño 0-2 Atlético Municipal

Atlético Choloma 2-0 Brasilia

CLASIFICADOS GRUPO C

1. Parrillas One

2. Villanueva FC

3. Atlético Municipal

RESULTADOS Zona Sur-Oriente Grupo D

Valencia 3-1 Valle FC

CLASIFICADOS GRUPO D

1. INFOP

2. Gimnástico *

3. Estrella Roja *

NOTA: Si Estrella Roja de derrota a Infop sería segundo

PARTIDOS DEL GRUPO A (Domingo 15-04-18)

Tela FC vs Boca Júniors

Social Sol vs Borussia Dortmund

Yoro FC vs Trujillo FC

Arsenal vs Victoria

PARTIDOS DE REPECHAJE DE LIGUILLA

a) Segundo del D vs Atlético Municipal

b) Villanueva FC vs Estrella Roja o Ginmástico

c) Deportes Savio vs Tercero del A

d) Segundo del A vs Lepaera FC

PARTIDOS DE CUARTOS DE FINAL

1. Social Sol vs Ganador llave A

2. Atlético Pinares vs Ganador llave B

3. Parrillas One vs Ganador llave C

4. INFOP vs Ganador llave D

PARTIDOS POR EL NO DESCENSO

1. Valle FC (Valle) vs Brasilia (Río Lindo, Cortés)

2. Trujillo FC (Colón) vs Esperanzano (La Esperanza, Intibucá)