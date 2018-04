Jornada infartante en la Liga Nacional: ¡Sálvese quien pueda!

“El camino de la montaña, como el de la vida, no se recorre con las piernas sino con el corazón”. Esa frase del escritor español Andrés Nadal debe calar y hondo en los 10 equipos de la Liga Nacional, cuya misión este día será sonreír y llegar a la cima de sus aspiraciones.

El fútbol de Honduras vivirá una jornada para el recuerdo. A las 5:00 de la tarde estará sentenciado el destino de muchos. La confirmación de los cruces del repechaje, el orden de los semifinalistas y, quizás, el descendido.



Será un domingo inusual. Pocas veces se define el destino de un campeonato en un escenario dominical, puesto que generalmente son los sábados, en simultáneo, cuando se juega la jornada de las verdades.

Distintas realidades se debatirán en los cinco engramillados elegidos para culminar el guión de una película que inició hace cuatro meses. Unos reirán, otros llorarán y el resto, los que no tuvieron un gran campeonato, pero al menos salvaron la categoría, dirán que se acabó la agonía y llegó la hora de planificar el Apertura 2018/2019.

Ver también: La tabla de posiciones del torneo Clausura y la del descenso



No será el mejor día para algunos, pero les tocará levantar la cabeza y trazarse nuevos objetivos con la mira en la próxima temporada. En Tocoa parece que estará concentrada la mayor parte del dramatismo. Ahí, Real Sociedad se jugará su última carta tras seis años de inquilinato ante un Platense que ha dejado escapar cualquier cantidad de ocasiones para haberse evitado este sufrimiento. Si fue el destino o su incapacidad la circunstancia que lo quiso así ya es irrelevante. Ambos tendrán que salir a morirse al engramillado del Francisco Martínez, pues no hay mañana.

Real Sociedad se juega la vida ante Platense en Tocoa.





El otro apartado es la manera en que se van a conformar los cruces de las repescas, con uno de los colosos capitalinos, Motagua u Olimpia, queriendo evitar dicha fase e instalarse en la etapa previo a la gran final del certamen liguero.



Honduras Progreso y Real España, dos oncenos que han cerrado el torneo bien, el primero incluso salvándose de manera heroica del infierno del Ascenso, buscarán acomodarse en la cuarta plaza para no cruzarse con el Ciclón o el León.



El último espacio en la liguilla también estará que arderá. Con el Vida de Héctor Castellón en ventaja, el mismísimo Platense y UPN, este amparado en un milagro por su mala diferencia de goles y la difícil aduana olimpista que deberá cruzarse en la última fecha, intentarán aguarle la fiesta.



Bienvenido drama. Que nos acompañe la emoción y mucho ánimo para quienes lloren. Seguramente será un domingo muy diferente.



AQUÍ LA JORNADA COMPLETA (3:00 pm todos los partidos):



Juticalpa vs Real España

Estadio: Juan Ramón Brevé

Transmite: Telecadena 7/4



Olimpia vs UPN-FM

Estadio: Nacional de Tegucigalpa

Transmite: Canal 5



Marathón vs Honduras Progreso

Estadio: Yankel Rosenthal

Transmite: Canal 11



Real Sociedad vs Platense

Estadio: Francisco Martínez

Transmite: DTV (Canal 12)



Vida vs Motagua

Estadio: Municipal Ceibeño

No será televisado

Seguir en directo en www.diez.hn