Revelación de Neymar: ''Messi me vio llorando y me dijo que no me dejara intimidar''

El delantero brasileño Neymar Jr concedió unas palabras al portal 'Altas Horas' revelando el momento justo cuando se hizo gran amigo del argentino Lionel Messi.

Neymar recaló al Barcelona en el 2013, y según confesó, su gran amistad con Messi comenzó durante el descanso en esa misma temporada, en un partido donde al futbolista no le estaban saliendo bien las cosas.

''Me vio que estaba llorando porque no había hecho un buen primer tiempo. Messi vio que estaba triste y empezó a hablar conmigo: ‘Tienes que ser tú. Juega tu fútbol y no te dejes intimidar' me dijo'', explica la ahora estrella del PSG.

Asimismo contó que el estar en un club plagado de estrellas te puede llegar a retraer, pero que después de esa plática con Messi se soltó y empezó a hacer lo que mejor sabe.

''Quieras o no, jugar con tantas estrellas te retrae. Te da como un poco de vergüenza. Después de hablar con él me comencé a soltar, a mostrar mi fútbol y a tener confianza. Fue cuando me relajé, encontré la felicidad y comenzó una amistad muy grande'', expresó el brasileño.

Cabe recordar que Neymar se encuentra en esto momentos recuperándose de una lesión en el tobillo y todo apunta a que estará listo para el Mundial de Rusia 2018.