Seis años y cuatro finales, los históricos números de Real Sociedad en Liga Nacional

Real Sociedad, un equipo que en seis años de haber podido estar en la Liga Nacional ha dejado bonitos recuerdos, llegar a cuatro finales no es nada fácil y los de Tocoa lo lograron, pese a sus limitaciones.



Los del Bajo Aguan demostraron en cada uno de sus juegos que siempre eran un equipo atrevido, que no temía ir a Tegucigalpa o San Pedro Sula y encarar a los denominados grandes.

Platense envía a Real Sociedad a la segunda división

Olimpia en dos ocasiones, Motagua y Real España, fueron sus rivales en finales, pero los de Tocoa en estos juegos no pudo dar ese paso, ahora regresa a segunda división luego de haber dado el salto en el 2012 tras superar al Parrillas One.



Repescas, semifinales y finales, son uno de los logros de este equipo que derrotó varias veces a Olimpia en Tegucigalpa, también terminó de líder en un torneo y dio a conocer grandes jugadores de su zona.



Pero en el 2017 y en el 2018 tuvo malos torneo, tanto así que se lo llevó al descenso tras quedar a seis puntos del Platense, equipo con el que disputaba no terminar de último.



Así le fue a Real Sociedad en los torneo que disputó



Clausura 2012-2013

Semifinales

Real Sociedad 5-2 Victoria

Final

Olimpia 2-1 Real Sociedad



Apertura 2013-2014



Semifinal

Real Sociedad 3-3 Deportes Savio (Avanzó por por posición en la tabla)



Final

Real España 3-3 Real Sociedad (Perdió en penales)



Clausura 2013-2014



Semifinal

Real Sociedad 0-1 Marathón



Apertura 2014-2015



Repechaje

Honduras Progreso 4-4 Real Sociedad (Avanza por posición en la tabla)



Semifinal

Real España 1-2 Real Sociedad



Final

Motagua 2-1 Real Sociedad

Apertura 2015-2016



Repechaje

Real Sociedad 4-5 Olimpia



Clausura 2015-2016



Semifinal

Real Sociedad 5-2 Real España



Final

Olimpia 5-2 Real Sociedad



Apertura 2016-2017



Repechaje

Real España 5-3 Real Sociedad



Clausura 2016-2017



Real Sociedad 3-5 Real España



Apertura 2017-2018



Séptimo lugar



Clausura 2017-2018



Último lugar



Puntaje por temporada



En la temporada del 2012 al 2013 hizo 47 puntos y terminó como quinto lugar.



En la temporada del 2013 al 2014 hizo 61 puntos y terminó en el primer lugar.



En la temporada del 2014 al 2015 hizo 49 puntos y terminó en el quinto lugar.



En la temporada del 2015 al 2016 hizo 60 puntos y terminó en el tercer lugar.



En la temporada del 2016 al 2017 hizo 50 puntos y terminó en el séptimo lugar.



En la temporada del 2017 al 2018 hizo 35 puntos y terminó en el Ultimo lugar. (DESCENDIDO)