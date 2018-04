¡Adiós! Real Sociedad cae ante Platense y se despide de Liga Nacional en Honduras

Se acabó todo en Tocoa. Real Sociedad se despidió hoy de la Primera División de la Liga de Honduras. Los tocoeños no pudieron y en su feudo fueron derrotados 0-1 ante el Platense.

Un solitario tanto del trinitense Rundell Winchester manda a la división de plata a los tocoeños, quienes habían ascendido al máximo circuito del fútbol de Honduras 2012.

Durante su estadía en Liga, el equipo del Bajo Aguán disputó cuatro finales, de las cuales todas las perdió. Dos frente al Olimpia y una ante Real España y Motagua.

Los dirigidos por Santiago Fúnez llegaron a este duelo con la esperanza de poder derrotar a su rival de turno y así obligar a jugar un partido por el desempate, justamente ante Platense pero no fue así.

Los jugadores del Real Sociedad no pudieron salvar la categoría del equipo.

EL JUEGO

Real Sociedad llegó relajado. Los primeros 30 minutos del encuentro parecían de trámite, no aparentaba un juego que definía al descendido a la Liga de Ascenso.

El primer y único gol de la tarde en Tocoa y que abría la brecha para el Platense se gestó al minuto 30. El espigado delantero caribeño Rundell Winchester se abrió camino ante toda la defensa aceitera.



El artillero recibió un balón en la media cancha, miró hacia adelante y no había nadie pero aún así se atrevió y corrió con la pelota en su dominio, en el trayecto le salió Henry Clark y Dilmer Gutiérrez y se sacudió la marca de ambos, una vez entrando al área definió al poste cambiado de Obed Enamorado.



Platense lo ganaba 0-1 en Tocoa y la afición escuala que abarrotó los sectores preferenciales del recinto tocoeño celebraba por todo lo alto el gol y la estadía de su equipo en Liga Nacional.

Carlos Martínez consuela a Osman Melgares, un jugador que se entregó por completo a la Real Sociedad en Liga.

Real Sociedad parecía con anemia. No reaccionaba. El que más corría era el delantero Rosell Cacho pero sin pelota, buscaba el balón por el sector izquierdo y por el centro pero no le abastecían.



Al 34 Osman Melgares ejecutó un tiro libre y en el área el brasileño Matheus dos Santos Pinto cabeceó de espaldas al marco y el esférico se fue rozando el transversal.



La segunda etapa la Real Sociedad quiso volcarse al ataque pero fue inútil. Sus ataques no progresaban y se estrellaban en el muro defensivo de los escualos que estuvieron bien aplicados.

Rundell Winchester marcó el único gol en Tocoa, gol de salvación y clasificación a repechajes.

El esquema táctico que implantó Carlos Martínez en la cancha del Francisco Martínez Durón le sacó el partido avante. No se alocó y esperó a su rival que atacara para aprovechar los espacios en defensa y sacarle provecho a la velocidad de Rundell Winchester, que fue así justamente como cayó el único gol.

Los últimos 10 minutos fueron un monólogo. Los aceiteros dominaron a placer pero sin ser contundentes. Lo intentaron de larga distancia, pues tenían en Sergio Peña un arma clave en disparos de distancia.

Al 89 fue el último gran suspiro en Liga Nacional de la Real Sociedad y fue justamente Sergio Peña. El alto mediocampista tocoeño soltó un bombazo raso que llegó a control de Rafael Zúniga.

Rosell Cacho fue uno de los mejores del Real Sociedad pero no pudo anotar.

ALINEACIONES

Real Sociedad: Obed Enamorado, Dilmer Gutiérrez, Samir Martínez, Sergio Peña, Secundino Martínez, Osman Melgares, Henry Clark, Darwin Escobar, Matheus dos Santos, Rosell Cacho y Roberto Riascos.

Platense: Rafael Zúniga, Luis Castro, Erick Norales, Luis Palacios, Joshua Nieto, David Mendoza, Jeffry Flores, Grodbin Benítez, Kevin Arriaga, Elvis Scott y Rundell Winchester.