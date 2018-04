Motagua clasifica a su octava semifinal con Wilmer Crisanto haciendo historia

Motagua se clasificó este domingo a su octava semifinal de nueve disputadas de forma consecutiva en el fútbol hondureño al vencer 1-0 al Vida en las vueltas regulares del torneo Clausura.

Las "aguilas" con su característico estilo de juego que es ganar las bandas para enviar centros a sus delanteros hizo lo justo para superar a un cuadro rojo que no mostró mayores argumentos al menos para buscar el empate que le permirtiera colarse en el repechaje.

La única anotación de la tarde fue obra del corpulante defensa Wilmer Crisanto a los 41 minutos quien de paso entra en los anales de la historia del balompié hondureño al anotar el gol 20, 000 mil en la liga de privilegio.

Los nervios del portero argentino Jonathán Rougier no fueron aprovechados por los delanteros caribeños del Vida que mostraron mucha lucha y entrega pero nunca fueron habilitados por los volantes Elder Torres, Marcelo Espinal y Luis Palma.



Los locales salieron con algunas variantes, tras las ausencias por expulsiones de Miguel Valerio, Carlos Palacios y Javier Portillo, quienes fueron sustituidos por Arnaldo Urbina, Luis Palma y Sony, Fernández pero no aportaron lo que el Club esperaba en el juego para ganar y meterse al repechaje.



Vida no clasifica a una liguilla desde el Apertura 2015-2016 de la mano de Elvin López, en esa ocasión entró de cuarto con 26 puntos, en repechaje eliminó a Marathón y fue eliminado por el Honduras Progreso en semifinales.

Pese a la derrota los cocoteros tomaron la iniciativa a los dos minutos Malik ensayó remate potente que controló en dos tiempos Rugier, luego Onofre remató de cabaza pero sobre el travesaño.



La respuesta capitalina llegó a través de Montes después de un tiro de esquina de Discua pero el disparon fue controlado por el meta Canales.

A los 10 minutos el central Melvin Matamoros anuló un gol a Rubilio castillo por considerar que estaba en posición adelantada. Reinieri Mayorquín totalmente solo pudo romper el cero a cero, tras un centro de Crisanto pero la mandó la redonda desviado.



El encuentro fue disputado sobre todo en la media cancha. Vida no pudo romper el cerrojo defensivo de los azules y se quedó en intentos. El granadino Charles bajó el balón de pecho pero su disparo se fue desviado, se jugaban 35 minutos.

El gol llegó a los 41 después de un tiro de esquina al primer poste bien cobrado por Discua. Sony Fernández descuidó la marca de Crisanto que con elegante toco de cabeza la mandó al fonde de la red para poner a ganar a su equipo y dejar sin reacción a Canales.



En la parte de complemento ambos técnicos realizaron cambios. Vida mejoró con el ingreso de Carlos Mejía, Douglas Martínez y César Guillén, quienes reataron de larga y media distancia para buscar el empate pero no lo lograron porque Motagua acomodó a su equipo atrás y en medio cerró filas con "Perra" Castellanos.

Mejía probó los reflejos de Rugier en dos ocasiones dos verdaderos misiles y Canales salvó el segundo en un mano a mano con el colombiano Javier Estupiñán.