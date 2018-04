Nahún Espinoza: "Yo todavía no me veo levantando la copa"

Directo y sin muchas trabas, el técnico del Olimpia, Nahún Espinoza, fue muy sincero de lo que puede esperar su equipo de cara a lo que le espera en el repechaje contra el Platense.

Las desgarradoras imágenes de los jugadores y aficionados de la Real Sociedad tras el descenso

"Nos deja muy satisfecho, lógicamente que nos falta todavía, pero el equipo ha ido dejando una respuesta buena a medida hemos ido trabajando. Nos falta consistencia para mantener todavía una manera de jugar, pero poco a poco lo vamos logrando y ahora estamos en tercer lugar con un porcentaje importante", comentó.



Una de las preocupaciones. "La parte física es la que me preocupa por los partidos seguidos, no nos da tiempo de trabajo y lo importante es entender a qué estamos jugando".

Olimpia despedaza a la UPNFM en el Nacional por la última fecha del Clausura

Ya sobre su opinión del Platense. "Un rival que salvó el descenso, estará motivado en su casa y nosotros tenemos que hacer un buen partido, ya que el juego anterior fue muy disputado, desperdiciamos muchas oportunidades, pero ellos también tuvieron lo suyo".



Pero los suyos tienen cosas por enmendar en estos días. "Siempre hay cosas por mejorar, ajustar, sobre todo midiendo los tiempos de los jugadores. Pudieron ver los cambios en el caso de Rony Martínez, Will Mejía, Salas y Canales jugaron seguidos y lo resintieron. Por eso los estamos alternando y no sabremos si podemos llegar todos en la parte final".



En todo al futuro más cercano. "Yo todavía no me veo levantando la copa, es que en el fútbol hay que hacer las cosas, hablar es muy fácil, ser positivo también, pero lo cierto es que hay que trabajar aprovechar las oportunidades de gol. Fueron cuatro los que anotamos, pero nos pudieron haber anotado uno".



Espinoza fue claro que no espera ningún rival en especial. "Nosotros no manejábamos nada, lo único que siempre pensamos fue en nuestro partido, lo demás no teníamos control, Motagua hizo lo suyo y por eso es segundo lugar".



"Vieron que nos metieron dos delanteros altos, nos tiraron muchos centros y tuvimos que cerrar ese sector central, pero por esa vía no anotaron. Ellos se jugaban la vida, ahora estarán más tranquilos por lograr el primero objetivo, ahora irán por el segundo y es el mismo nuestro", finalizó.