Ascenso en Honduras: Definidos los clasificados y cruces de liguilla

Se acabaron las vueltas regulares en la Segunda División de Honduras y quedaron definidos los repechajes que dan acceso a los cuartos de final donde ya hay cuatro clubes con boleto en mano.

Yoro, Atlético Pinares, Parrillas One e INFOP son los clubes que cerraron como líderes de los grupos A, B, C y D respectivamente que ya están clasificados para los cuartos de final.

Clubes como Social Sol, Victoria y Comayagua FC que estaban realizando una campaña aceptable quedaron fuera de la liguilla en la última jornada. Los 'comejamos', el último descendido perdió el boleto en casa frente al sorprendente Dortmund FC.

Por otro lado, Estrella Roja y Atlético Municipal, dos clubes que pelearon descenso hasta las últimas jornadas serán las grandes sorpresas en la fase de la repesca. Se enfrentarán entre ambos.

CLASIFICADOS GRUPO A

1. Yoro FC

2. Dortmund FC

3. Arsenal



CLASIFICADOS GRUPO B

1. Atlético Pinares

2. Deportes Savio

3. Lepaera FC



CLASIFICADOS GRUPO C

1. Parrillas One

2. Villanueva FC

3. Atlético Municipal



CLASIFICADOS GRUPO D

1. INFOP

2. Estrella Roja

3. Gimnástico



PARTIDOS DE REPECHAJE DE LIGUILLA

A) Estrella Roja vs Atlético Municipal

B) Villanueva FC vs Gimnástico

C) Deportes Savio vs Arsenal

D) Dortmund FC vs Lepaera FC



PARTIDOS DE CUARTOS DE FINAL

1. Yoro vs Ganador llave A

2. Atlético Pinares vs Ganador llave B

3. Parrillas One vs Ganador llave C

4. INFOP vs Ganador llave D



PARTIDOS POR EL NO DESCENSO

1. Valle FC vs Brasilia

2. Trujillo FC vs Esperanzano