VIDEO: Sergio Peña se raja entre lágrimas tras descenso del Real Sociedad

Como una crónica de un drama final anunciado, así fue el descenlace de la Real Sociedad en le Primera División de la Liga Nacional tras la derrota ante Platense en la jornada 18 del Torneo Apertura 2018.



El exseleccionado nacional Sergio Peña fue uno de los hombres más dolidos tras el pitazo final del encuentro en donde confesó entre lágrimas su profunda tristeza por haber perdido la categoría.



"Es duro. No queríamos descender, pero ahora nos tocó a nosotros, estoy sin palabras, pero esto no termina aquí. Ahora toca ir con mi familia a reflexionar qué hicimos mal durante todo el torneo. De nuestra parte nos vamos con la conciencia tranquila porque dimos el máximo, pero esto no es de merecer, sino de hacer", inició comentando.

Y agregó: "Es difícil, me tocó descender con el equipo de mis amores. En mi cabeza estaba el seguir en primera. Es imposible no llorar, todo humano tiene ese lado duro y noble ahora a nosotros nos ha tocado llorar y lamentar. El fútbol te da y que quita. Hoy nos tocó a nosotros por eso me voy dolido en el alma.



El conjunto de Tocoa permaneció en la Liga Cinco Estrellas durante seis años en los cuales logró llegar a cuatro finales, pero nunca consiguió levantar el título.