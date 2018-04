Diego Vázquez: "Ocho semifinales consecutivas no se consigue todos los días"

Diego Vázquez, técnico de Motagua dijo al finalizar el partido que vencieron al Vida 1-0 que clasificar a ocho semifinales de forma consecutiva en el fútbol hondureño no es común y hay que valorarlo porque su equipo lo ha logrado.

Motagua se baja al Vida en La Ceiba con tanto de Wilmer Crisanto

"Estamos en otra semifinal, es la octava de nueve, agradecido con todos los jugadores por el esfuerzo que pusieron hoy, pusieron fútbol, estuvimos todo el torneo arriba, me parece que mecerecidamente estamos en esa posición. Hicimos lo que teníamos que hacer que era ganar para clasificar a nuestra octava semifinal consecutiva, eso es algo que hay que valorar porque no se consigue todos los días", explicó.



El timonel argentino que sigue cosechando éxitos con el representativo capitalino reiteró. "Hemos hecho un gran trabajo porque ocho semifinales es algo histórico para Motagua. Me parece que anteriormente no había pasado, hay que valorar esto pero lógicamente queremos más. Vida se jugaba la entrada al repechaje y nos apretó por eso tuvimos que meter jugadores de marca".

Sobre el gol de Wilmer Crisanto expresó. "Wilmer hizo un buen trabajo, eso se lo agradecemos, pero hay que seguir trabajando porque queremos más. Vida es un equipo que se para bien, manejan bien la pelota, está bien dirigido, sabíamos que sería complicado, lo importante es que sacamos un resultado de oro que nos permite clasificar a nuestra octava semifinal consecutiva".