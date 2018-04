Liga de Ascenso de Honduras define hora y fecha de los repechajes

Este lunes la Liga de Ascenso de Honduras confirmó las fechas y horarios en que se jugarán los partidos del repechaje.

Los choques de ida serán este miércoles 18 de abril, mientras que la vuelta se disputarán entre el sábado 21 y domingo 22 del presente mes.

En un principio el partido entre los cafetaleros del Lepaera estaba programado para Gracias, Lempira debido al castigo interpuesto por la Comisión de Disciplina del Norte, pero la directiva del club del occidente confirmó por redes sociales que ya cumplió la sanción y el partido se jugará en su estadio.

El Arsenal de Roatán abrirá de visita ante el Deportes Savio en el estadio Sergio Reyes. Mientras que el Dortmund visita a los cafetaleros.

Esperan rival

El vencedor de la llave Dortmund-Lepaera enfrentará al Infop en cuartos de final. El rival de Parrillas One saldrá del cruce Savio-Arsenal.

El que avance de la llave Villanueva-Gimnástico enfrentará al Atlético Pinares. Mientras que Yoro espera por Estrella Roja o Atlético Municipal.

Partidos de Ida (Miércoles 18 de Abril 2018)

3:00 PM Arsenal Vs Deportes Savio

3:30 PM Gimnástico Vs Villanueva

6:00 PM Atl. Municipal Vs Estrella Roja

7:00 PM Lepaera Vs Dormund

Partidos de Vuelta

5:00 PM Villanueva Vs Gimnástico (Sábado 21 de Abril 2018)

2:30 PM Dormund Vs Lepaera (Domingo 22 de Abril 2018)

2:30 PM Estrella Roja Vs Atl. Municipal (Domingo 22 de Abril 2018)

3:00 PM Deportes Savio Vs Arsenal (Domingo 22 de Abril 2018)