Carlo Costly: "Si no logro el título le digo adiós al Olimpia"

En una mañana muy fresca en el entrenamiento del Olimpia, el delantero Carlo Costly llegó vestido con buso y chumpa, luego de una reunión de grupo con el técnico Nahún Espinoza y sus compañeros, el atacante anuncia su adiós del Olimpia.

El "Cocherito" dejó claro que su deseo es quedar campeón con el Olimpia y si este objetivo no se lograr sería el adiós en su paso por el fútbol.

"Aquí todos queremos ser campeones porque no hay un mañana para muchos de nosotros, creo que esta es la gran oportunidad para levantar la copa", indicó.

Costly cree que es un momento propicio para retirarse de las canchas al estar tanto tiempo sin lograr el campeonato.

"Si no quedo campeón está última vez con el Olimpia, creo que por ahí me voy despidiendo, porque ya es demasiado, ya son dos años prácticamente sin título y ya es algo que todos queremos un título y en lo personal si no lo logro le digo adiós al Olimpia".

Costly en este momento es el máximo goleador del Olimpia con siete goles, pero adelanta que tiene otros proyectos fuera de los terrenos de fútbol y ese sería su nuevo paso.

"Eso tengo que hablarlo con la familia, ya que tengo varios proyectos que los estamos trabajando, pero estoy enfocado en quedar campeón y después tengo seis meses de contrato y sino pues hablarlo con la familia o la Junta directiva si se puede o no. Vamos a ver que pasa", aseguró.

El goleador del Olimpia es claro que desde que se vinculó al club se ha tenido la presión por el título.

"La presión está desde que firmas un contrato es para salir campeón, ya llevamos tres temporadas en cero y esta es la gran oportunidad que tenemos todos o la mayoría de adultos que estamos aquí, pero si no se da la oportunidad de salir con el título, pues prácticamente vamos a dar un paso al costado".

En torno a los proyecto que tiene pensado realizar al dejar el fútbol dijo, "Hay uno que no se puede decir. Estoy trabajando en unos proyectos, pero primero quiero enfocarme en Platense, buscar esta llave y después lo que se venga". ¿Son proyectos fuera del fútbol? "Exacto, así es".

Y es que el gran malestar del delantero es la sequía de títulos. "Son tres campeonatos que no hemos logrado nada y solo hemos llegado a la orilla a semifinales y siempre pasa lo mismo. Ahora vamos más enfocados en aspirar a la copa y darle esa satisfacción a esa gente que lo ha pedido hace un año y medio y hoy es la gran oportunidad para muchos".

Es el artillero del equipo en el torneo

Costly deja claro que el jugar con jóvenes con mayor velocidad no es fácil y a pesar de ellos es el goleador del equipo.

"La juventud siempre te va ganar, ya con 36 años y me ponen a Chirinos, es lógico, es normal (que sea más rápido) y yo estoy ahí para concretarla. Yo soy el máximo goleador del Olimpia con siete goles y casi no he jugado, ya que con Restrepo no jugaba mucho, ahora las oportunidades que me quedan hay que aprovecharlas".

El delantero además aprovechó para dar su punto de vista sobre la presencia de Wilson Palacios y su posible regreso a la canchas.

"Él sabrá, el profesor es el que sabe, maneja todo el plantel y pues para nosotros es un orgullo que esté aquí. Yo ya jugué con él en la Selección y para los chicos que admiran todo lo que hacen Wilson aquí. Creo que es importante que esté él aquí".

Se quiere despedir con un título

Fiel al estilo del delantero, fue claro que de nada le sirve ser el goleador si lo objetivos no se cumplen.

"En lo personal sí, he tratado de hacer una gran cantidad de goles, pero esto no es en lo individual, sino en lo colectivo, lo que necesita el club año tras año y este es una nueva oportunidad para levantar la copa".

Y agrega. "Un poco complicado, ya que a mitad de torneos a pesar que sigo metiendo goles es algo que me satisface a mí, pero en la institución casi no hemos rendido, no hemos dado esos frutos que es el campeonato, se nos han ido tres al hilo y es algo que me da algo de coraje por lo que no lo hemos logrado".

Costly tampoco niega que han quedado a deber. "Así es, es complicado, pero hoy tenemos una nueva oportunidad, un nuevo deseo de salir campeón con el profesor que te llena de ese orgullo de querer salir campeón en la institución más grande de Honduras".

Su deseo es poder cerrar su carrera del fútbol con un título. "Es algo importante, ya lo he hablado con el profe y con uno que otro compañero. Sería importante cerrar mi carrera con un campeonato y eso lo voy a trabajar hasta que termine el torneo", aseguró.

Sobre el partido con Platense

En cuanto a lo que será este compromiso ante el Platense. "Es complicado sabiendo que ellos viene inspirados de salvar la categoría y será difícil como en el torneo que pasó".

Previo a este duelo, Carlo Costly no pudo ocultar el sentimiento que tiene por el equipo escualo, pero lo deja claro. "Sabiendo que yo debuté en el Platense, le tengo ese cariño con la institución, pero aquí la instancia es cada quien salvado su pellejo. Aquí hay que tratar de hacer las cosas de la mejor manera y aportar un granito de arena".

Y agregó. "Eso lo hablamos con el profesor en esa reunión que tuvimos, todo es diferente y aquí cada quien va defender los colores a muerte, a tirarse de cabeza o como sea. Más nosotros que llevamos tres campeonatos y esta es la gran oportunidad para muchos de poder salir campeón"

"Aquí todos estamos aportando nuestro granito de arena, jugué algunos minutos el partido pasado y tuve la fortuna de anotar goles y aquí estamos para lo que se necesite. todos tranquilos, trabajando sanamente y esperando ser campeones, ya que no hay un mañana para muchos de nosotros", finalizó.

Su carrera

El atacante de 35 años inició su carrera en Platense, y se marchó a Polonia para jugar con Belchatow. También militó en Birmingham de Inglaterra, Vaslui de Rumania, Atlas de México, Houston Dynamo de MLS, Veria de Grecia, Guizhou Zhicheng de China y Gaziantepspor de Turquía.

En Honduras vistió los colores del Real España en 2013 y desde 2015 defiende la camisa blanca donde alzó su único campeonato de Liga Nacional (Clausura 2016).

Con la Selección de Honduras disputó 77 partidos y marcó 32 goles. Disputó la Copa del Mundo de Brasil 2014 y marcó el único gol catracho.