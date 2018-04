Técnico de Alajuelense se disculpa con Luis Garrido por sacarlo de la cancha

Nicolás Dos Santos, técnico de Liga Deportiva Alajuelense, le pidió disculpas al futbolista Luis Garrido por ser el sacrificado en el juego del fin de semana ante la Universidad de Costa Rica. Garrido fue sustituido al minuto 31, ya que su equipo no se veía nada bien en el campo del Estadio Nacional.

El acto de Dos Santos demuestra que es un caballero dentro y fuera de la cancha. El movimiento táctico del uruguayo logró que Alajuelense ganara los tres puntos en ese complicado juego.

Faltaban 15 minutos para finalizar la primera parte y llegó un cambio inesperado, porque por lo que se veía en la cancha, nadie habría imaginado que el nombre que iba anotado en la boleta que llevaba Allen Guevara para ingresar a la cancha era el del contención hondureño Luis Garrido.

"En el primer tiempo quizás fue el cambio más trascendente, sacar un contención y quedar en un 4-1-4-1 contra un rival que tiene un muy buen pie en su mediocampo, que podía manejar la pelota con muy buen juego y era asumir un riesgo grande, pero entendimos que era necesario por el resultado de ese momento", expresó el técnico rojinegro al periódico La Nación.

Y agregó: "A mí no me gusta sacar a un jugador tan temprano, me he disculpado con Luis Garrido a lo interno del grupo, porque son cuestiones que a mí no me gustan, pero yo no me puedo detener solo por lo que a mí no me gusta, sino que tengo que ver lo que el equipo necesita".

"Entendí que en ese momento el equipo necesitaba un volante más de ataque y cambiarlo por un contención, ese fue un cambio bastante grande, empezamos a tener mayor control de juego, pero obviamente no nos alcanzó con eso y de ahí la inclusión de Jonathan McDonald", explicó Dos Santos.