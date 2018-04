Nahún Espinoza: "A mí ningún jugador contrario me quita el sueño"

Con libreta y papel en mano, sentado en una silla, así anotó cada detalle Nahún Espinoza, previo a la charla que tuvo de cara al planteamiento que hará en el duelo de este jueves ante el Platense.

El timonel de los albos además adelantó que se muestra contento con el regreso de los jugadores lesionados y la no preocupación por lo que tenga el equipo rival.

Están con todas las ganas de cara a este repechaje, me imagino...

Sí, definitivamente. Ya estamos en la parte final del campeonato y Platense ha salvado su descenso, estarán muy motivados y notros también: hemos mejorado bastante y viene la hora buena en donde hay que definir.

¿Llegará más inspirado Platense?

Sí, llega muy motivado, pero nosotros también. Lo importante es que los equipos llegan bien y puede ser un gran partido.

¿No fue fácil ganarle a Platense?

Así, es. No fue fácil y lo que pasó, pasó; no significa que porque ganaste aquella vez es que otra vez va a ser color de rosa, no, los partidos hay que trabajarlos, hay que saberlos llevar, hay que tener claro a qué se juega y el encuentro significa mucho para ambas equipos.

Hoy hubo una charla motivacional...

No es motivacional solamente, es de ponerlos claros en todo. Hemos tocado todo lo concerniente a la competencia, todo lo que es reglamento, todo lo que es condiciones en que se puede jugar el partido, todo lo que significa seis meses de trabajo para este plantel, que se resume a dos partidos en esta instancia. Hay que estar muy bien en todos los aspectos.

¿Tiene suficiente conocimiento de este Platense? ¿Es tan peligroso?

Definitivamente. El muchacho (Rundell) Winchester está muy bien, es muy rápido, tiene fuerza, está haciendo goles. Platense también tiene jugadores altos, sabe implementar esa característica en un momento dado. Son cinco o seis cabeceadores y que hay que estar preparados para neutralizar y pode superar.

¿Es bueno ir repechaje para tener más partidos y afinar su idea?

Hubiese sido mejor estar en semifinales, definitivamente, porque este equipo no es que necesita más partidos; este equipo es el club de la Liga Nacional que más partidos ha jugado. Recuerden que estaba en la Concachampions, entonces también tiene un desgaste en ese sentido. Fue una primera vuelta asfixiante para todos los clubes, no creo que el fútbol de Honduras esté preparado para esas maratónicas jornadas, pero ya pasó y ahora lo importante es enfocarse en lo que viene.

En estas instancias como que se transforman los equipos...

No, para nada. La motivación crece, además hay más tiempo de trabajo, se está más claro a qué se juega, mayor conocimiento de los rivales, o sea, hay muchos aspectos que condicionan a que los equipos eleven su nivel, sobre en el torneo de Clausura, en donde el descenso ustedes ya vieron que estuvo dramático.

Porcentualmente, ¿cómo se encontró a Olimpia cuando llegó y cómo está ahora?

A veces uno habla porcentualmente, pero en realidad no hay un parámetro a ciencia cierta. Sin embargo, sí hemos mejorado bastante en muchos aspectos del juego, pero nos falta más. Yo creo que dos semanas de entrenamiento no estaría diciendo algo real de lo que es un entrenamiento de una competencia seria. Vamos bien, pero hay mucho por hacer.

Ya cuenta con todo el grupo, ¿no?

Sí, eso me agrada. Hemos tenido que pagar un precio. Por eso no jugó Johnny el partido anterior: por tres amarillas y por el hecho de que venía con una carga de partidos, lo resintió en Puerto Cortés y el lunes entrenó muy bien; el caso de Salas, que ha resentido la carga de partidos; ¿cómo llevamos a Canales, por ejemplo? ¿por qué la alternancia Rony y Carlo? ¿por qué una veces Will y otras Moya? Todos son aspectos que van relacionados con la carga de partidos que muchos de ellos llevan.

¿Encontró en Olimpia una situación peor de la que se imaginaba?

Yo tenía un diagnóstico desde afuera y hubiese querido equivocarme, pero prácticamente lo que pensaba era lo que encontré. Lo que pasa que los detalles son los que aquí no se da cuenta, los detalles del por qué, pero tampoco sirve mucho quedar hablándose del pasado cuando ya no tiene sentido. Ahora lo que viene es lo que Olimpia va a hacer en este campeonato y sobre todo en el mes de junio en el que Olimpia debe tomar decisiones.

Las estadísticas dicen que en las idas de las repescas le cuesta al Olimpia...

Bueno, eso lo que te dice es que es difícil. El que en Olimpia piense que esto ya está realizado, que está en semifinales, está muy equivocado; Platense es un buen equipo. Hay que trabajarlo, hay que jugarlo lo mejor posible, hay que tener sobre todo una personalidad definida porque los jugadores ganadores una característica que tienen es que se saben ganadores y hacen lo haya que hacer, lícitamente hablando, en el campo de juego.

La lógica dice que si el fútbol no es injusto con Olimpia, podría encontrarse con Motagua en semifinales...

Yo no diría que injusticia, yo digo que si Platense pasa es porque va a hacer más que nosotros, así de simple. No lo miro como injusticia, a no ser que el árbitro influyera. De otra manera, yo creo que los jugadores tanto de nosotros como de Platense están enfocados en hacer su mejor trabajo. Yo respeto mucho la posición del jugador; alrededor hablamos todos, pero el futbolista es el más importante.

¿Cuáles son los detalles que marcarán esta serie?

Como por ejemplo, el aprovechamiento de las oportunidades; es cierto que hemos metido cuatro goles (ante UPNFM), pero de acuerdo al planteamiento de cómo ellos se adelantaron pudimos hacer seis o siete. Es cierto que ellos también nos pudieron haber hecho uno o dos goles, pero nosotros también pudimos hacer más. Como le dije a ellos, no se trata de que ganamos y lo hicimos bien, se trata de que lo pudimos hacer mejor.

¿Cómo toma esta instancia?

Lo cierto es que todo es difícil. El problema es cómo llega uno al repechaje, cómo llega a la semifinal. Marathón y Motagua están muy bien, por algo son los dos primeros y hay que reconocer que ellos están mejor, pero que nosotros podemos seguir creciendo.

¿A usted no le gusta las rotaciones?

Es que la rotaciones en el caso mío no han sido porque me gustan, han sido por necesidad, por una carga y por aspectos técnicos-tácticos. Lógicamente acumula tiempo de entrenamiento y el equipo sabe a lo que juega cuando maneja fase de defensa y ataque, entonces uno puede darle continuidad, pero no es el caso nuestro.

¿Qué es lo que más le preocupa y lo que más le ocupa?

Me preocupa el funcionamiento y también al mismo tiempo es lo que me está ocupando. Estamos alterando cierta planeación, estamos rompiendo los esquemas de un microciclo de entrenamiento, simplemente estamos en el día a día viendo cómo van los jugadores, sobre todo viendo sus rendimientos y sus aspectos físicos, más que todo. Si están al cien o no y ellos me están dando una buena respuesta.

Se duerme menos, ¿no?

Uf, mucho menos, por ejemplo, yo te digo que el domingo apenas puedo dormir porque esta profesión de entrenador es desgastante. La verdad que por algo yo me estoy retirando ja, ja, ja. No, aquí uno envejece más rápido.

¿Se exige más?

Ellos me están conociendo, yo lo estoy conociendo, pero mi objetivo principal es dejarles algo: una palabra, un entrenamiento, un consejo. De repente los puedo hasta agotar, pero de todos maneras mis tiempos son cortos, no son largos, así que no pasa nada. Ya les dije que en el futuro también nos podemos sentar a tomar un café y a hablar de fútbol ja, ja, ja.

¿O sea que tiene plantel completo?

Sí, por que la motivación que tienen ha crecido y en eso vamos hacia adelante sin temor. Ya les dije que si Olimpia queda en el repechaje el domingo, allí termina el campeonato, Nahún Espinoza se puede ir y varios de ellos se pueden ir y muchos se pueden quedar. Eso dependerá de la directiva.

¿Cómo se prepara un partido con tan poco tiempo?

Mira, por algo no duermo. No duermo porque la decisión de un técnico es no equivocarse en la escogencia, en el entrenamiento. No te puedes equivocar en eso; si te equivocas en eso, vas a pagar.. Pero todos los que participamos del deporte competitivo somos gente de riesgo, no podemos especular ni tener temor. Hay un principio: temor de la derrota o buscar la gloria de la victoria, entonces define qué quieres. Hay que definir la personalidad.

¿Acaso Winchester le quita el sueño?

A mí ningún jugador contrario me quita el sueño, porque un jugador bueno del otro equipo va a hacer cosas buenas... a Messi lo quieres parar, o sea, es bueno. Pero también nosotros tenemos jugadores buenos y ellos también tendrán que preocuparse por lo nuestro. En realidad no puede haber un exceso. Por supuesto que hay alguna precaución, tampoco es que vamos a decir que todo lo podemos. Hay 100 de largo por 70 de hancho y Menotti decía que son demasiados metros como para decir que no podés jugar.

Usted ha dicho que hay equipos mejores que Olimpia, ¿pero hay razones para creer en el título?

Bueno, ¿qué es lo que distingue a la historia de Olimpia? ¿usted cree que Olimpia siempre ha jugado bien? No, la historia de Olimpia es que ha sido un equipo que nunca se ha dado por vencido; un equipo que hasta remontado marcadores en el último minuto, entonces eso significa el Olimpia: nunca darse por vencido.

¿Puede pasar factura la inactividad de hombres como Diego y Jonathan?

Definitivamente que sí, eso no lo podemos ocultar. Pero yo apelo siempre al hombre de carácter, de personalidad, al hombre que no se da por vencido nunca. Puede fallar un pase, puede ser que no tenga suficientes recursos, pero el corazón y dejarlo todo en la cancha, eso nadie te lo puede quitar y eso depende de cada quien, no se lo puedo inculcar.