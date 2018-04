Diego Vázquez: "Ni Real Madrid ni Barca se mantienen tanto tiempo arriba ganando"

El entrenador del Motagua, Diego Vázquez, afirma que no le afectará estar tanto tiempo parado esperando rival. Aprovechará el tiempo para estudiar estrategia del rival que enfrentarán en semifinales.

A mejorar: "Siempre hay infinidad de detalles por mejorar, no es uno solo. Si bien, fuimos la defensa menos goleada a lo largo de los 18 partidos, tenemos que mejorar en esos detalles. También un poco más de serenidad, deberíamos tener más goles de los que tenemos y una serie de detalles para siempre ser más sólidos".

Clasificación directa: "Llegan los dos equipos que hicieron mejor las cosas en el campeonato, eso está claro. El primero y el segundo pasan a semifinales con ventaja deportiva porque fueron los que más puntos hicieron".

Posibles rivales: "El que llegue a la semifinal es por algo, todos son difíciles. Ninguno fue sumamente superior a otro en las vueltas y de la misma manera van a ser el repechaje y las semifinales".

No importa el rival: "Siempre nos basamos mucho más en lo que tenemos que hacer nosotros. En la medida en que nosotros plasmemos lo que hicimos en las 18 jornadas tenemos muchas chances de estar en una nueva final. No es la frase "no me importa", independiente de quien sea tenemos que superarlo, sí importa, nos ocupa mucho.

Motagua, uno de los que mejor juega: "Por algo nos hemos mantenido tanto tiempo en las primeras posiciones, es la octava semifinal, que no es algo de todos los días; ya parece normal, pero no es normal para nada y eso tiene un valor y un esfuerzo. Queremos el éxito final y tenemos que esforzarnos".

Derrotas: "En los tres partidos perdidos al hilo no hubo ninguna desmejoría, solo faltó estar sereno para meterla. Pero lo acepto porque ni siguiera el Real Madrid y el Barcelona se mantienen tanto tiempo arriba ganando, entonces es normal. Esperamos que lo podamos sostener en un largo período. Pero no fue bajón".

Parón: "Si querés no llegamos a las semifinales, es importante pasar directo, no me gusta cuando dicen, todas las semis es la misma pregunta, ya ocho veces me han echo la misma pregunta: "¿Le va a hacer mal el parón porque van a estar sin ritmoo?, entonces no pasamos, dale, jugamos repechaje. Nos dejamos ganar y jugamos un repechaje para jugar. No me gusta cuando hacen esas preguntas porque no tiene sentido.Cualquiera que llegue va a llegar con ritmo, lo acepto, pero también nosotros tenemos ritmo, entonces va a ser peleado".

Selección Nacional de Honduras: "Ya me lo han consultado y si se me tiene en cuenta es algo positivo. Es muy difícil conocer la idiosincrasia del futbolista hondureño y el fútbol catracho. Cualquiera que venga va a tardar tres años en conocerlo y va a cobrar lo mismo o más, pero tampoco es que me estoy automencionando. Tiene que ser una persona que conoce la idiosincrasia del fútbol de Honduras".