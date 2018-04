Rambo de León: "Platense puede dar la sorpresa ante Olimpia"

El volante Julio César "Rambo" de León dio su punto de vista del cruce de repechaje entre Platense y Olimpia. El exjugador selacio le hizo un parte de recomendaciones a los porteños.

"Platense puede dar la sorpresa sinceramente, no tiene nada que perder y mucho que ganar, por ello le puede jugar de tú a tú al Olimpia en esta llave del repechaje.

La mejor motivación que pueden tener es haber salvado la categoría y hoy es hora de hacer conciencia de todas las complicaciones que tuvieron durante el torneo, mentalmente y físicamente se han reforzado a mejorar dentro de la cancha, producto de ello fue lo que hicieron en Tocoa, pero ahora deben mantenerlo en Puerto Cortés ante el Olimpia.

El Platense debe jugarle al equipo merengue como lo hizo en Tocoa, con mucha personalidad, serenidad y sobre todo proponiendo un poco más sabiendo que están en casa, ahora tienen mucho que ganar por eso deben ser más agresivos y dar lo mejor. En casa deben ganar sin importar cualquier marcador, porque un empate no les favorece ni la derrota.

Olimpia es un equipo que viene jugando de manera compacta, bien organizada, pero siento que en este momento el Platense puede dar la sorpresa tranquilamente si logra abrirse mentalmente y confiando en que lo pueden hacer tras salvarse del descenso, también tienen el equipo para hacerlo.

Tengo la confianza que el Platense cuenta con un plantel suficiente para dar la sorpresa en el repechaje, además tiene a una persona bastante importante como lo es Edgar Álvarez, que le puede dar esa jerarquía al equipo que necesita en estas instancias.

Platense ya llegó a Tegucigalpa a sacarle un empate al Olimpia y ganarle al Motagua, por eso ellos deben mentalizarse en dar ese plus que les ha dado Carlos Martínez, que es un gran técnico y pueden hacer un equipo protagonista".