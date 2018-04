Zlatan Ibrahimovic: ''Un Mundial sin mi no sería un Mundial''

El sueco Zlatan Ibrahimovic fue contratado por el equipo LA Galaxy y desde su debut ha hecho cosas que solo Ibra se atrevería a hacer, en su debut marcó un golazo desde casi medio campo.

Zlatan fue invitado al programa 'Jimmy Kimmel live' de la cadena ABC en Estados Unidos y habló de diversos temas, pero uno de los más interesantes fue cuando habló de la Copa del Mundo.

Cuando se le preguntó si iba a estar presente en la máxima justa mundialista, Zlatan contestó de una manera muy fiel a su estilo diciendo: "Un Mundial sin mí, no sería un Mundial".

Jimmy también le comentó a Zlatan que no era el tipo de sueco que la mayoría de gente conoce e Ibra contestó: "No soy el típico chico sueco, pero he puesto a Suecia en el mapa".

Zlatan también se dio tiempo para presumir el origen de su nombre y le explicó a Kimmel: "Mi nombre en la lengua de los Balcanes significa 'oro', preferiría que me llamaran así, pero sé que la gente tiene dificultades para pronunciarlo (Zlatan). Así que alguien empezó a llamarme 'Ibra', y ahora la gente me llama Ibra. Ahora 'el león''.

En cuanto a lo asediado que ha sido por los aficionados, el presentador estadounidense le preguntó que si se sentía seguro en Los Angeles y Zlatan respondió con una 'joyita': "En Europa el fútbol es enorme, así que a cada sitio que he ido la gente se vuelve loca y eso... La gente me dijo "cuando vengas a Los Ángeles, no te preocupes. Podrás andar por la calle..." pero desde el primer día... pasa en todos sitios. Es mi culpa, si juegas de la forma que yo juego..."