Wilson Palacios y su sonrisa: "Me siento emocionado porque regreso a la liga"

El mediocampista hondureño Wilson Palacios se ha mostrado emocionado al saber que regresa a las canchas tras más de 16 meses de inactividad y considera que está en condiciones para jugar de titular si Nahún Espinoza así lo determina.

"Estoy listo, para esto vamos concentrados. Estoy listo para jugar de titular, si me lleva concentrado es porque estoy en condiciones de jugar, no solo yo si no todos mis compañeros", comantó Palacios a su salida de Tegucigalpa a Deportes TVC previo al juego contra Platense de este Jueves en Puerto Cortés.

Palacios no está en una cancha desde noviembre del 2016, pasó todo el año pasado sin jugar pero en Olimpia ha recuperado su forma física y conociendo sus condiciones puede ser el hombre clave para que el cuadro albo recupere una vez más el trono.

"Me siento emocionado porque es mi regreso a la liga hondureña, al equipo que siempre he jugado y la emoción es extra. Vamos a ver como nos va en estos partidos de repechaje para pasar a la siguiente ronda que son las semifinales", comentó el exjugador del Tottenham de Inglaterra.

El hijo de don Eulogio no se siente un héroe para cargar con el peso del mediocampo de Olimpia que se ha visto muy mal en los últimos torneos. El futbolista que puede debutar este jueves en el puerto, lanza un reto al plantel para romper esa sequía de campeonatos.

"No solo Wilson va a aportar, todo el equipo nos vamos a ayudar y eso es lo importante que el conjunto esté unido, sabemos que a todo el equipo lo que le falta es ser campeón", menciona el jugador que en 2009 estuvo en la órbita del Barcelona y Manchester United.