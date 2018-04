Daddy Yankee, "como un niño en Disney" por lanzamiento de honor en Puerto Rico

El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee dijo hoy que se siente "como un niño en Disney" por su oportunidad de hacer el lanzamiento de honor previo al segundo y último partido de béisbol entre los Indios de Cleveland y los Mellizos de Minnesota en el estadio Hiram Bithorn de San Juan.



"Me siento como si llevaras a un 'chamaquito' (muchacho) a Disney", sostuvo Raymond Ayala, nombre de pila del famoso artista, a un grupo de periodistas horas antes del desafío e interactuar con varios peloteros de los Mellizos, entre ellos, el jardinero puertorriqueño Eddie Rosario.



"Me estoy imaginando que estoy dentro del diamante (parte del terreno de juego en el béisbol), pero me toca ahora como fanático, al igual que todos esos niños que están en las gradas", indicó Daddy Yankee, quien dijo que no vio el encuentro del martes, que ganaron los Indios 6-1 a los Mellizos, pues se encontraba trabajando en su estudio de grabación.

Daddy Yankee, a su vez, enfatizó que estos dos encuentros organizados por la empresa puertorriqueña MB Sports, son necesarios para la isla, que trata de levantarse a diario del embate del huracán María en septiembre pasado y que destruyó el sistema eléctrico y que hoy mismo cayó en su totalidad.



Los aficionados puertorriqueños tienen la oportunidad de ver un partido de oficial de Grandes Ligas y respaldar a los peloteros boricuas Francisco Lindor y Roberto 'Bebo' Pérez, de los Indios, y a Rosario y al lanzador José Berríos, de los Mellizos.



"Esto es bien especial para mí, y más para mi tierra, Puerto Rico, que tanto lo necesitamos, y para que la gente sepa que estamos aquí para levantarnos. Es ver el compartir que tanto necesitábamos", resaltó Daddy Yankee, autodenominado 'el Jefe' del reguetón.



"Estoy aquí gozándome esto, viendo a los peloteros practicar y con la oportunidad de que los niños en la isla puedan ver equipos de Grandes Ligas, que es lo más importante de todo y con el fin de que ellos puedan alcanzar sus sueños", anotó el artista de 41 años.