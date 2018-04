Zidane sobre el arquero Kepa: "No quería un portero a mitad de temporada"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, lamentó haber empatado con el Athletic Club (1-1) en la jornada 33 de LaLiga Santander y dijo abiertamente que el Campeonato Nacional ha sido su "problema" este año, "sobre todo en casa".

"Si hablamos de la Liga, sabemos que ha sido nuestro problema este año, sobre todo en casa. Hoy nos ha pasado lo mismo que otros días, pero quiero quedarme con las cosas buenas. Nos falta un final de temporada muy bonito y tenemos que pensar que tenemos una semifinal por delante en pocos días", valoró.

"Llegamos bien a ese partido. Bien físicamente, mentalmente y a nivel de juego. A nivel de resultados un poco menos, pero ahora lo importante es descansar. Tenemos que pensar en otras cosas y luego afrontamos cinco entrenamientos antes del partido del miércoles. No vamos a cambiar nada. Vamos a prepararlo bien y a darlo todo", añadió.



El joven arquero Kepa del Athletic Club ha sido tentado por Real Madrid, pero Zidane decidió no hacer fichajes a mitad de temporada

Preguntado sobre Kepa, el técnico merengue dijo que si tomó "la decisión de no fichar a un portero en medio de la temporada, es por algo". "Cuando empiezo la temporada empiezo con tres porteros y acabo con esos. No te tengo que decir nada más. El portero rival de hoy es joven y es muy bueno, pero no es mi jugador. La decisión de no traerlo fue de todos", recordó.

"En medio de la temporada yo no necesitaba un portero. No voy a hablar del futuro, de quién se va a ir o a venir en estos momentos. Seguramente haya sido responsable (del empate de este miércoles), pero en conjunto creo que ha sido la globalidad del rival", manifestó.

Por último, Zidane dijo que Bale "no es ningún problema". "Tengo 25 jugadores y tengo que estar atento con todos. Es muy importante aunque alguno no lo penséis porque no juega de titular. Mis respuestas no van cambiar. Siempre voy a contestar lo mismo", sentenció 'Zizou', que no quiso "comentar nada de Benzema". "Él lo va a intentar siempre hasta el final", zanjó.