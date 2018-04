Horacio Londoño: "Vamos a ir a San Pedro Sula a ganar"

El entrenador del Honduras Progreso, Horacio Londoño, salió un poco molesto porque no era el resultado que esperaba pero dice que vendrá a San Pedro Sula a dar el golpe final.

"Nosotros podemos ir a San Pedro Sula, el equipo en el segundo tiempo se tiró atrás porque las lesiones nos hicieron que nos reculáramos un poco, Frelyes se lesionó, Edwin León tuvo una contractura e igual Mariano", comentó el técnico colombiano.

Londoño es consciente que el equipo en el segundo tiempo le regaló muchos espacios a Real España que al final del partido los sometió y eso les pasó factura. "Nosotros queríamos sacar un mejor resultado pero cuando vinieron los cambios el equipo se vino abajo".

El colombiano no se anduvo por las ramas y considera que puede sacar los tres puntos que le den el pase a semifinales y así poder enfrentar al líder Marathón, siempre y cuando no pase Platense.

"Vamos a ir a San Pedro Sula a ganar, no ser ofensivo, lo que buscamos es llegar a semifinales y para hacerlo hay que ganarlas", sentencia con categoría el timonel sudamericano de los progreseños.

Finalmente dice que no le pesará jugar de visita el sábado en el Morazán. "El público no juega, somos once contra 11 y vamos a ir a sacar el triunfo a San Pedro Sula que es lo que necesitamos ára estar en semifinales", dijo Londoño.