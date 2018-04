Presidente del Atlético Limeño aclara que no hubo acuerdo con la venta del club

Don Francisco "Chico" López, fue el entrenador y presidente del Atlético Limeño desde que estaba en la Liga Mayor de la Lima hasta lograr el ascenso a la Liga de Ascenso en 2014 y aclara que la posile venta del equipo, al final no se pudo concretar porque la oferta no fue la mejor.

"Hubo un acercamiento pero no se llegó a un acuerdo económico con la gente de Siguatepeque. Un ejemplo, yo les pedí 200 mil y ellos ofrecieron 100 mil, no es así que vamos a mal vender la categoría. El equipo yo lo ascendí de Liga Mayor a Segunda División", dijo a DIEZ don Francisco.

Ver: LOS RESULTADOS QUE SE DIERON EN EL ASCENSO

El dirigente explicó: "Lo que me dijeron en el equipo es que lo que yo haga está bien hecho pero no es lo que estamos pidiendo. Yo soy sincero y el sábado fue mi último partido que dirigí y si el presidente se hace cargo del equipo va a seguir en segunda, todo depende de los aportes que le den", contó.

El Santos FCS de Siguatepeque no es el único interesado en la categoría de los limeños, sino que hay otro club de San Pedro Sula que quiere adquirir la franquicia para mantenerlo en la Liga de Ascenso y don Francisco López dice que puede darse una venta si hay buena oferta.

"Aquí en San Pedro Sula están interesados en comprar la categoría del equipo y me dijeron que no me fuera a comprometer pero ya eso todo pasa por Luis el presidente que sí tiene ganas de mantenerlo. No es lo mismo solo aportar, si no hay que estar a tiempo completo con el club porque es peor que desciende y no venderlo a tiempo", afirmó don Francisco.

Finalmente explicó: "Le agradecemos a la gente del Santos de Siguatepeque por buscarnos pero no hubo acuerdo", comentó don Luis quien dejó claro que el futuro del Atlético Limeño puede tomar un rumbo en los próximos días si no se encuentra un patrocinador que lo mantenga en la Liga de Ascenso.