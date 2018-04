Iván "Chino" López: "No es para nadie en especial el gesto"

Pese al resultado que obtuvieron en la ida del repechaje ante el Honduras Progreso (1-1) en el estadio Humberto Micheletti y con el reglamento a favor, los jugadores del Real España respetan al rival, pero que no se confiarán y buscará la clasificación a las semifinales del torneo de Apertura.

Iván "Chino" López, autor del gol del empate, confirmó que aún no está al 100% de su lesión, pero espera estarlo para el sábado.

"Regresamos a casa aquí el sábado y creo que el resultado del empate fue bueno para conseguir el boleto a la siguiente fase", inició contando.

Sobre su festejo. "Así son mis celebraciones, no es para nadie en especial el gesto y así me voy a quedar, la van a seguir viendo".

El atacante, al igual que el resto de jugadores catedráticos, rechazan el favoritismo. También cuenta detalles de su recuperación.

"Favoritos no somos, tienen buen plantel ellos y el que haga las cosas mejor se quedará con la victoria. Estoy bien y los doctores están haciendo todo lo posible para que juegue los 90 minutos, pero el profesor tomará la decisión. De mi parte me la juego, siempre quiero disputar los partidos pero no estoy al 100% todavía".

Lo dijeron:

Kevin Hernández:

"Ustedes vieron el partido, nos costó empatar y por eso hay que respetar al rival, sabiendo que tenemos esa pequeña ventaja del resultado no hay que confiarnos, ellos vendrán a darlo todo".

"El Honduras Progreso ya no tiene presión, pero nosotros lucharemos para buscar el resultado del triunfo, creo que el equipo lo hizo bien, ya le dimos vuelta a la página y buscaremos ganar sea como sea, somos un equipo grande que siempre debe buscar pelear las finales".

"He visto varios vídeos de Carlos Sánchez, sabemos que tiene buena pegada y tenemos que cuidarnos porque es el jugador que marca la diferencia de ellos".

César Oseguera:

"No creo que ya nos veamos en las semifinales porque cualquier cosa puede pasar, todavía faltan 90 minutos y nada está escrito"

"El Honduras Progreso es un equipo que tiene muchas virtudes pero nosotros también tenemos calidad de jugadores y tenemos que dar el extra para que el sábado no sea nuestro último partido"

"En nuestra mente es llegar a la final, pero no tenemos nada garantizado que por lo que hicimos el torneo pasado vuelva a pasar, pero somos conscientes que tenemos la capacidad para hacerlo y soñar con el Bicampeonato".