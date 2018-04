Mateo Yibrín revela que Real España quiso a Héctor Vargas y por qué lo descartaron

El ex presidente del Real España Mateo Yibrín, ha hablado del técnico argentino Héctor Vargas, quien comanda a su vecino; Marathón y ha revelado que pensó en llevarlo a la institución 'aurinegra'.



Pero antes de contar que pensó en verlo como técnico de los 'catedráticos', Yibrín lo ve como candidato para comandar la 'bicolor', aunque tiene sus desventajas.

"Conozco al profe (Héctor) Vargas, también como persona, pero lo que se ve desde afuera es que el hombre sabe trabajar con las uñas, sabe trabajar con los jóvenes, los hace rendir, juega un fútbol de ataque, creo que él debe de ser un candidato para la selección de Honduras", comenzó diciendo Mateo para Fútbol a Fondo.



Pero el ex directivo del Real España sabe que Vargas no es un técnico nada tranquilo y que a la hora de hablar con los medios dice lo que piensa.



"No solo es un tema de entrenar, también es cómo te manejas con los medios de comunicación, como te comportas fuera de la cancha, como lo haces con el arbitrajes, también con los directivos, todos esos factores hay que conocerlo de cualquier candidato", mencionó sobre el porqué algunos lo descartan.



Mateo Yibrín recordó el día que le propuso a la directiva del Real España llevar al banquillo al estratega sudamericano, pero que ellos se decidieron por quien los hizo campeón.



"El año pasado cuando salió (Ramón) Maradiaga se manejó el tema del profe (Héctor) Vargas, pero yo ya no estoy en el Real España y los presidentes se decidieron por Martín García".



Además alabó el trabajo que está realizando el argentino con el Marathón, quien ya los tiene en semifinal esperando rival por este torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.



"Vargas se decidió ir a probarse a una institución que no tiene muchos recursos que ofrecerle y con esos ha logrado cosas importantes, como ganar las vueltas dos torneos seguidos", finalizó.