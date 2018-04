Masaaki Kawagishi, el japonés que recibe insultos en Tocoa por descenso de Real Sociedad

El Real Sociedad de Tocoa descendió tras no poder derrotar al Platense en la última jornada del torneo Clausura, uno de sus fieles seguidores de los 'aceiteros' es el japonés Masaaki Kawagishi.

Este asiático llegó a Tocoa y se encariñó con el equipo, tanto así que lo seguía a cada ciudad que se presentaban, pero tras el descenso, Masaaki la está pasando mal.

A través de las redes el oriundo de Tokio ha denunciado que recibe ataques e insultos cuando camina por la calles de Tocoa, Colón.

"Ya no quiero estar en Tocoa. No puedo caminar en la calle. Me gritan "Real (Sociedad) no sirve, ¡Basura!'. 'Ya están cheque'. 'Jajaja, segunda'. 'Chino cule... ya se acabó'. etc... ¿Qué hice yo?", compartió Masaaki.

La afición del Bajo Aguan está molesta tras el descenso de la Real Sociedad, pero lo más seguro que de todo esto el que menos tiene la culpa es Masaaki Kawagishi.