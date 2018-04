Nahún Espinoza: "Si quieren ver espectáculo vayan a ver al Barcelona"

El entrenador del Olimpia, Nahún Espinoza, fue sincero, lo primero que buscará para meterse a las semifinales, es ampararse en el reglamento ya que con dos empates se clasifica. Le responde a los que le piden que juegue bonito.

"Nosotros no planteamos partidos para empatar sino para ganar, ahora, si el rival te lo plantea diferente, tenemos que ingeniarlo para poder hacerlo", inició diciendo el entrenador antes de salir de San Pedro Sula vía aérea a Tegucigalpa.

Nahún fue claro, sabe que de local será un Olimpia diferente. "Yo pensé que Platense se iba a jugar todo en este partido con Hay Pino, Winchester, pero no fue así, tuvieron un planteamiento diferente. No sé si en Tegucigalpa van a ir a arriesgar pero nosotros tenemos que ser un equipo diferente porque lo que queremos es estar en semifinales", comentó Espinoza.

Ver: LAS HERMOSAS CHICAS QUE DEJÓ EL PLATENSE-OLIMPIA

Y siguió: " "Queremos ganar, pero si el rival no exige tanto, pensamos que el juego era de control y por eso no fue atractivo para la gente. Estos son partidos prácticos para la gente", afirmó.

Espinoza es consciente que lo primero que no arriesgará porque quiere pasar a semifinales como de lugar. "Nosotros estamos con el reglamento en la mano, con dos empates pasamos a semifinales, un triunfo en Tegucigalpa igual pasamos . ¿Porqué si el rival arriesga tanto, tengo que hacerlo yo? Toda persona se guía por los reglamentos para poder pasar, pero respeto la opinión de ustedes que ven la cosas de una manera, yo no soy aficionado, soy un entrenador que vela por las intereses del club".

Además agrega que: "Lo primero que yo voy a pensar es en el reglamento, cuando lo he usado me ha ido bien. En el fútbol uno no puede planear todo, el que crea que lo hace... Hay cosas que son de antagonismo. ¿Cuántas situaciones nos creo Platense en nuestro campo?", argumentó el estratega de los Merengues.

QUE VAYAN A VER AL BARCELONA...

Espinoza no cree que Olimpia juega aburrido, algunas veces al pelotazo. Le manda un mensaje claro a los que han criticado duramente el fútbol con el que se ha metido a las semifinales. Ante Platense pudo ganar pero le faltó rematar el encuentro.

"¿Qué es jugar bonito? Si lo que quieren es la emoción, yo respeto totalmente lo que dicen, si quieren ver espectáculo vayan a ver al Barcelona, por favor... Ustedes los periodistas cuestionan todo", sentenció.

El estratega se calentó un poco y se encaró con algunos comunicadores. "¿Qué viste contra Real España, contra la UPN, contra Platense? Ustedes son súper exigentes, apenas tengo dos semanas de entrenar. ¿Ustedes creen que el mundo se hizo en un día? Si no analizan las cosas como periodistas tienen un problema. Yo me metí a la televisión para hablar de estas cosas, pero respeto la opinión de cada quien y yo ahora estoy en otra posición diferente".