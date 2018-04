Santos-Herediano y Alajuela-Saprissa abren cuadrangular final en Costa Rica

El clásico del fútbol de Costa Rica entre Alajuelense y Saprissa y el choque entre Santos y Herediano abrirán el próximo domingo el cuadrangular final del Torneo de Clausura en este país.



Tras una reñida primera fase de 22 jornadas ganada por el Herediano por solo un punto de ventaja, Saprissa, Alajuelense y Santos tienen el deber de ganar el cuadrangular para obligar a una final.



Si Herediano se adjudica el cuadrangular será el campeón, sin necesidad de final, al haber ganado las dos fases del certamen.



La lucha comenzará este domingo y tiene como platillo especial el clásico 'tico' entre Alajuelense y Saprissa, cuyos dos últimos enfrentamientos se han saldado con muchos goles: victoria del Saprissa por 3-1 y empate a tres dianas.



El atacante hondureño Roger Rojas, máximo goleador del torneo con 17 anotaciones, y su socio Jonathan McDonald, que tiene 15, serán las dos grandes amenazas para una defensa del Saprissa que se ha visto endeble en muchos momentos del torneo.

TABLA DE POSICIONES DEL FUTBOL DE COSTA RICA



El entrenador uruguayo Nicolás Dos Santos quiere ganar su primer clásico al mando de Alajuelense y en un partido que será clave si quiere impulsarse como un aspirante serio al título.



Al igual que Alajuelense, Saprissa no ha convencido del todo a sus seguidores con su estilo de juego, pero la visita a su máximo rival histórico representa una oportunidad para que el entrenador Vladimir Quesada gane crédito y dé un golpe de autoridad.



El delantero hondureño Jerry Bengston y sus compañeros de ataque Jonathan Moya y Daniel Colindres, así como el centrocampista argentino Mariano Torres, se han convertido en las principales armas ofensivas del Saprissa en las últimas jornadas, lo que buscarán ratificar en el clásico.



El otro compromiso del cuadrangular será la visita del Herediano al incómodo Santos, un equipo aguerrido, de los considerados 'chicos', pero que promete dar pelea a los tres 'grandes' que disputan el cuadrangular.



El entrenador Johnny Chaves ha inculcado en el Santos su filosofía de juego ordenado y de ataque rápido, y buscará el domingo aprovechar su condición de local, en especial la humedad del Caribe y su cancha artificial.



El Herediano no quiere ningún tipo de sorpresa como ocurrió en el torneo anterior cuando, como en el actual, ganó la primera fase, pero no pudo hacer lo mismo en el cuadrangular y cayó en la final frente al modesto Pérez Zeledón.



El entrenador Jafet Soto ha dicho que su equipo aprendió de esa amarga experiencia y que redoblará esfuerzos para tratar de ganar el cuadrangular y evitar una final.



Los nueve goles de Yendrick Ruiz y los ocho de Jairo Arrieta, su dupla ofensiva, dan al Herediano tranquilidad en zona de ataque para enfrentar el inicio del cuadrangular