La razón por la que Nahún Espinoza quiere enfrentar a Motagua en semis

Nahún Espinoza es uno de los entrenadores que mejor vive el fútbol. Es positivo y confía ciegamente que van a eliminar al Platense y ya quiere enfrentar a Motagua en las semifinales.

"No pretendan que este Olimpia va ser espectacular, hay que cambiar la mística. Esto no es de emociones, son situaciones reales, hay que ser prácticos. Nuestro objetivo es estar en semifinales y si el rival en nuestro primer partido no nos viene a atacar... ¿Por qué vamos a arriesgar tanto?", explicó el entrenador melenudo.

La razón por la que Nahún quiere estar en semifinales, es porque considera que el encuentro contra Motagua será de poder a poder y es allí donde dice que se mirará un Olimpia distinto. ¿Le gusta ganarle a los azules?

"Si pasamos a semifinales la cosa cambia, el reglamento ya lo tendría a favor Motagua, allí es un partido de poder a poder, allí ya no podría hablar de estos términos, allí depende de otras cosas. Allí Diego Vázquez tendría mayor ventaja", comentó Espinoza.

En los clásicos es donde Olimpia saca la casta y Espinoza lo entiende. "Yo estuve 20 años compitiendo en Olimpia, conozco la esencia, debe jugar bien, tratar de golear y ganar sobre todo, pero con respeto porque los rivales juegan también. Miren como nos ganó el Honduras Progreso", afirmó Espinoza.

Espinoza respeta a Platense, pero sabe que con el reglamento a su favor es el favorito para avanzar. "Yo no me miro en la semifinal, no, no, no... En el fútbol nunca doy por asumido nada, uyyy, ustedes me quieren mandar al ataque para que Platense tire los centros y los cabeceen. Vieron lo que hicieron Hay Pino y Winchester en el partido ante Real Sociedad, yo inocente no soy, ingenuo tampoco pero cuando me arriesgo también", comentó Espinoza.