Liga de Ascenso oficializa cambios de horarios y días para repechajes

La Liga de Ascenso oficializó cambios de día y hora para los juegos de vuelta en el repechaje que dan accesos a los cuartos de final.

El encuentro Villanueva-Gimnástico, que en un principio estaba para el sábado 21 de abril en el José Adrian Cruz, ahora será el domingo 22 de abril en el mismo estadio a las 5:00 PM, en el partido de ida finalizaron 3-2 a favor del equipo villanovense.

El Dortmund de Roatán también hizo cambio de hora para su partido ante Lepaera, pensando en la posibilidad de que el encuentro pueda llegar a instancias de penales y en el Coxen Hole Stadium no cuentan con energía eléctrica, el combate comienza a las 2:00 de la tarde el domingo, en la ida los isleños salieron cayeron 1-0.

Otro de los partidos que sufrió modificaciones fue el Esperanzano-Trujillo, estos dos equipos pelean por no descender a Liga mayor, ambas instituciones jugarán el domingo a las 4:30 de la tarde en el estadio Romualdo Bueso Peñalva.

Partidos de ida por el no descenso

Brasilia VS Valle 6:00 PM (Sábado 21 de Abril de 2018)

Esperanzano Vs Trujillo (Domingo 22 de Abril de 2018)

Partidos de vuelta de repechaje

Dormund Vs Lepaera 2:30 pm (Domingo 22 de Abril de 2018 )

Estrella Roja Vs Atl. Municipal 2:30 pm (Domingo 22 de Abril de 2018)

Deporte Savio Vs Arsenal 3:00 pm (Domingo 22 de Abril de 2018)

Villanueva FC Vs Gimnástico 5:00 pm (Domingo 22 de de Abril de 2018)