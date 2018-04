LIGA MAYOR: Así se jugarán los partidos de las departamentales en Honduras

La Liga Mayor sigue en su etapa fina con la búsqueda de los finalistas y campeones en algunos departamentos este fin de semana. Hay equipos que ya están en la pelea por el título como en Francisco Morazán, Comayagua y Olancho que tienen encuentros vibrantes.

En la zona norte tenemos partidazos como los que se vivirán en el departamento de Cortés donde se juega la vuelta. En Villanueva se mide el Barcelona contra Lobos y en San Manuel, el París Saint Germain recibe a Fuerza Aérea buscando remontar. Quien no se presentará es el Santa Cruz que fue goleado 12-0 por el Halcón Júnior de San San Pedro Sula.

La emoción se traslada al departamento de Yoro donde también se disputarán los partidos de vuelta. Todo comienza a las 2:00 de la tarde en el Olímpico Yoreño donde Los Toros FC se enfrentan al Atlético San Antonio de la aldea San Antonio de Sulaco. En la ida, los verdiblancos ganaron 3-0 en un partidazo jugado en el cono sur del departamento.

La actividad sigue en El Negrito, la tierra de donde es originario el seleccionado Alfredo Mejía. Allí el Super Estrella choca con el Alcón. En la ida ganó 2-1 el Súper Estrella. La jornada de los yoreños se cierra en Olanchito con el choque entre el San Juan Bautista y el América. De todos estos grupos clasifica el mejor cuarto a las semifinales.

La emoción en la Liga Mayor se ha puesto buena, pues los equipos tienen como motivación buscar la clasificación a la Copa Presidente, torneo que fue anunciado la semana pasada y que se jugará de julio a diciembre. El actual campeón de este certamen es el Marathón que la conquistó en 2017.

JORNADA COMPLETA

Departamento de Cortés

20-04-18 (SPS) Halcón Jr vs A. Santa Cruz

21-04-18 (Villanueva) Barcelona vs Lobos FC

21-04-18 (San Manuel) PSG vs Fuerza Aérea

Departamento de Yoro

22-04-18 (Yoro) Toros vs Atlético San Antonio

22-04-18 (El Negrito) Súper Estrella vs Alcón

22-04-18 (Olanchito) SJ Baustista vs América

Departamento de Atlántida

21-04-18 (La Ceiba) Bucanero vs Pineño

22-04-18 (Tela) Cerro Porteño vs Nacional FC

Departamento de Colón

21-04-18 (Sabá) Juventud Social vs A. Municipal

22-04-18 (Sabá) Real Choloma vs Sampdoria

Departamento de Santa Bárbara

21-04-18 (Macuelizo) Sabanas vs San Juan

21-04-18 (Azacualpa) Azacualpa vs Pinalejo

21-04-18 (S. Bárbara) San Vicente vs Trinidad FC

21-04-18 (San Luis) Espartano vs América

22-04-18 (S. Bárbara) Pumas vs Juventud Lempira

22-04-18 (San Marcos) Atlante vs Mila Arada

Departamento de Copán

22-04-18 (La Entrada) Alianza vs Shashos

22-04-18 (Copán Ruinas) A. Barajas vs Timoplacas

22-04-18 (Santa Rosa) Lazer vs Las Alsacias

Departamento de Lempira

22-04-18 (La Virtud) CD La Virtud vs América

22-04-18 (Lepaera) Villa Bonita vs Candelaria

22-04-18 (Gracias) Confines vs Independiente

Departamento de Francisco Morazán

21-04-18 (Tegucigalpa) G. Padilla vs Santa Cruz

Departamento de La Paz

22-04-18 (Tutule) Espanyol vs M. Caneño

22-04-18 (Marcala) León vs Audaz

Departamento de Comayagua

22-04-18 (Comayagua) ACES vs Halcones

Departamento de Olancho

22-04-18 (Catacamanas) F. Catacamas vs Las Delicias

Departamento de Valle

20-04-18 (Nacaome) Pirata vs San Lorenzo Júnior

20-04-18 (Nacaome) Gremio FC vs FAS

Departamento de Choluteca

21-04-18 (Marcovia) Lobos vs Pumas

22-04-18 (Namasigüe) Nacional vs Broncos

22-04-18 (El Triunfo) Inter vs Panamá

22-04-18 (El Triunfo) Atlético Pumas vs A. Morazán