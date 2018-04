Rony Martínez: "Lo importante es ganar, ya el juego bonito es después"

Rony Martínez es claro que este momento que están viviendo de la mano de Nahún Espinoza es muy positivo y considera que le está respondiendo a las exigencias que le ha puesto.



"Me he sentido muy bien, definitivamente el profesor me ha dado la oportunidad y he dado todo de mí, he luchado cada balón, no lo estoy defraudando, ojalá que siga así", indicó.

Y es que antes incluso hizo dupla con Costly, pero ahora con Espinoza no pasa eso. "El profe tiene un sistema de jugar y el anterior era otro, pero hay que acoplarnos al de el actual".



En cuanto al duelo ante el Platense. "Nosotros vamos a buscar ganar, no vamos por el empate y desde el inicio vamos a salir a buscar el partido".



Y sobre la criticas por la forma de juego del equipo. "Quedar bien con todos es bien difícil, hay unos que les gusta, otros no. Nosotros tratamos de jugar como el profe nos dice para sacar los resultados"



Además agrega. "En partidos así lo importante es ganar, ya el juego bonito es después, luego hay que ver que pasa, hay que ganar como sea"



"Yo siempre he jugado de centro delantero, me siento bien ahí, yo siempre corro todos los puestos por el campo y ahí espero seguir desenvolviéndome", finalizó.