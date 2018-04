Londoño: "No podemos entrar como potros salvajes, hay que manejar los tiempos"

El técnico del Honduras Progreso, Horacio Londoño, asegura que tienen mucha confianza de poder clasificarse a las semifinales en el torneo de Clausura, después de haber conseguido la permanencia para los ribereños en la liga. Además mencionó que de momento no le han hablado de renovación en dado caso su campaña termine mañana.

¿Listos para enfrentar al Real España mañana en el Morazán?

Hemos trabajado muy poco, ayer fue día de recuperación de los jugadores, y ya mañana es el partido, no nos ha dado mucho tiempo, pero ya preparados para el juego.

En el partido de ida se vieron afectados por varios lesionados, ¿cómo está el caso de Frelys López, Mariano Acevedo?

Los estamos recuperando, creo que van a poder estar para el juego, lo de Mariano fue fatiga, pidió el cambio, Frelys ya está recuperado, todos los jugadores ya están a disposición. Todos están en plenitud, 100% bien.

¿De acuerdo a lo ocurrido en El Progreso, qué puede suceder mañana en el Morazán, qué posibilidades le da a su equipo?

Las posibilidades siguen intactas, nosotros vamos a ir a buscar el triunfo al estadio de ellos, hemos hecho buenos partidos y tenemos toda la ilusión y la fe puesta que mañana jugaremos un buen partido.

¿Cuál es la disposición del equipo, pensando en la ventaja que tiene el rival?

Nosotros vamos a conseguir el triunfo pero no podemos ser alocados allá ni entrar como potros salvajes, hay que manejar bien los tiempos del juego, manejar la pelota.

El Honduras Progreso las dos veces que ha accedido a las semifinales, llegan a la final ¿Será que por tercera vez ocurre?

Ese recuerdo es para la afición que vivió eso, yo no estuve, esa campaña no la viví, pero esto es paso a paso, no podemos pensar subir al quinto piso si todavía no hemos subido el segundo.

¿Se ven clasificando a las semifinales?

Claro que sí, es nuestra ilusión y así nos sentimos.

¿Su continuidad pase lo que pase en el partido de mañana cómo está?

No sé, no se me ha hablado de ese tema, por lo tanto seguramente termina esto acá, ya quedo como un desempleado más, vamos a ver que sigue para Horacio Londoño.

Desempleado mientras vengan las ofertas...

Sí, vamos a esperar si vienen y si me hablan de continuar, puede que hayan intereses, un empresario me habló de algo en el exterior, pero no sé todavía.