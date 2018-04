Gabriela Ordóñez: “Me gustan las cosas simples de la vida”

Escribir sobre la exMiss Honduras 2014, Gabriela Ordóñez es un deleite. La radiante chica de las pasarelas y abogada de 26 años es una poesía viviente que te envuelve y paraliza con cada chispita de sonrisa y cada mirada detonante que sale de su rostro.

Hace cuatro años lo hizo y con el paso del tiempo lo sigue haciendo a través de la pantalla chica como presentadora en Canal 11 y en las redes sociales con su infartante figura, talento y carisma que la hacen única. Hoy nos reveló uno de los momentos más duros en su inicio de modelaje, además confesarnos su admiración por el delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo.

EN FOTOS: ASÍ ES LA BELLA GABRIELA ORDOÑES, LA EX MISS HONDURAS

¿Qué recuerdos tiene Gabriela Ordóñez años después de conquistar el Miss Honduras 2014?

Que fue como un despertar para mí. Realmente no conocía esa espontaneidad que tenía. Eso me ayudó mucho. Me volví más segura y exigente en todas la cosas que hago, además de soñar en grande.



¿Eras la chica tímida de la clase?

Ja, ja, algo así. Antes era más escondida, le tenía miedo a todo y ese momento no me creía tan bonita para participar en el certamen. Me di cuenta que para lograr cualquier cosa solo hace falta la actitud.



¿Cómo defines una Miss Honduras?

Es una persona fuerte para tolerar las críticias porque en este mundo todos te quieren aconsejar. Aquí tienes que saber a qué cosas decir que sí y cuáles no. Ser Miss Honduras te va hacer ver como una persona frívola, pero no es así.



¿En tu momento fuiste víctima de ataques no...?

Sí, aún como presentadora de televisión me pasa. La gente lo que no sabe se lo inventa. Yo no paso en fiestas, siempre paso en casa. Me gustan las cosas simples y sencillas de la vida. Quiénes me conocen saben quién es Gabriela.



En tu momento no tenías ese cuerpazo de ahora.. ¿Te volviste anoréxica o qué hiciste?

Ja, ja no... Estaba algo rellenita. La verdad que no estaba en buenas condiciones físicas, me cansaba rápido con solo caminar. Hice un cambio radical, comencé a praticar deportes y comer saludable.



Futboleras



¿Tu equipo favorito para coronarse campeón en Honduras?

Olimpia.



¿Algún jugador admirás?

Es como un cliché... pero admiro mucho a Cristiano Ronaldo. No solo porque es guapo o por su capacidad, sino por lo multifacético que puede ser.



La Selección de Honduras es...

Lo máximo...



Neymar es...

Un trigueño guapo.



¡Otras al punto!

Detalles de la vida que no te gustan:

Las personas egocéntricas.



La infidelidad...

No se perdonan.



Comida: Pasta y la pizza



Detalles: Le gusta coleccionar estampillas.



Estado civil: En una relación.