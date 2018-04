Carlos Tábora: “Perder puntos de inicio fue letal para no ir a Rusia”

El técnico hondureño Carlos Ramón Tábora Hernández estará al mando de la selección de Honduras, una nueva experiencia a lo largo de su carrera, antes estuvo con la Sub-17 y Sub-20, además de equipos como el Platense y Parrillas One.

Profe, ¿qué momento futbolístico y técnico estáviviendo usted?

Pues creo que el mejor de la etapa de mi vida profesional, vengo de pelear siete finales en cinco años, una con Platense cuando se me dio la posibilidad de estar ante Olimpia, la final Sub-23 que nos permitió participar en los Juegos Olímpicos. También porque he tenido una generación que me ha satisfecho, la cual tomamos en 2013 cuando eran Sub-15 y ganamos la final ante Guatemala en un torneo en el que compitieron 24 equipos que llevó la Concacaf a Gran Caimán, nos quedamos con la medalla de oro; la final del pre-pre que tuvimos en Panamá nos ayudó a participar en el premundial de Costa Rica y ahí mismo la final ante Estados Unidos que la perdimos en los penales y la reciente ante Costa Rica en los Juegos Centroamericanos en Nicaragua. Esta misma generación que me ha posibilitado tener todas estas alegrías va en una ruta muy buena, evidentemente muchos de estos jugadores han tenido sus frutos en los últimos tiempos, pero donde inicia mi carrera de forma positiva es en los Centroamericanos en Costa Rica, pues ahí obtuvimos la primera medalla de oro y le ganamos a los ticos 1-0 con gol de Bryan Róchez.

¿Qué tanto ha hecho trabajando con estos muchachos?

El fútbol en sí te transforma y te convierte en una persona pública en donde debes cuidar tu imagen, pero más allá de esto están las actitudes, pues uno se convierte en ejemplo para este grupo, ya que en estas edades somos padres para ellos.

Usted me contó que en la última selección tenía ocho jugadores bilingües, eso muy pocas personas lo saben porque creen que el futbolista hondureño solo sabe pegarle al balón.

No, hoy los tiempos cambiaron, el futbolista ha mejorado y hay una exigencia de los padres también, hoy el padre sabe que el fútbol es muy importante en el ámbito deportivo y si sus hijos tienen el talento se les apoya, pero también he visto la posibilidad de que los mismos padres organicen el estudio y el fútbol. Antes era muy complejo, pero hoy existen muchas más facilidades como por ejemplo el internet y los bachilleratos por madurez.



Ramón Tábora sabe que perder los primeros partidos en la eliminatoria afecto no llegar a Rusia

Hoy usted ha cruzado la frontera, está involucrado en todos los sectores del balompié, amateur y profesional, también se está yendo a la segunda división. ¿Qué ha descubierto en esas ligas?

Bueno, primero decir que hay una política de la Federación, es importante lo que se está haciendo en todos los ámbitos, desde la capacitación del entrenador hasta el seguimiento a jugadores en diferentes categorías. La verdad es que las reservas han venido a fortalecer el desarrollo del talento de nuestros futbolistas, pero también se ha potenciado la Liga de Ascenso y hay jugadores con mucho talento y que compiten en una liga compleja, fuerte, brava y eso en alguna medida le permite al futbolista crecer, mejorar y competir por integrar una Selección Nacional; ejemplo de ello, anteriormente teníamos a Byron Rodríguez del Parrillas One y en el último evento de los Juegos Centroamericanos fue el futbolista referente en ataque, entonces todas esas cosas nos han dado la satisfacción de entender que ahí también se pueden encontrar jugadores, lo que difiere es el nivel de competencia, las reservas especiales compiten cada fin de semana y entrenan durante todo la semana, igual la Liga de Ascenso.

¿Qué hija le sacó esos ojos, profe?

Las tres.

Me imagino que las cela.

No, soy un hombre que hablo de frente con ellas, les hago ver qué es la vida, qué es lo que les espera cuando sean señoritas, ya una está en la etapa de la adolescencia, tiene 15 años, ya le celebramos su fiesta de quinceañera, entonces soy un hombre que habla directo, igual mi esposa, les hacemos ver lo bueno y lo malo y sobre todo también es importante la fe cristiana, porque te hace ver lo bueno y lo malo en el sentido de ver la vida con otra perspectiva de interpretación en su desarrollo personal, pero más que todo en el entorno familiar y social.

¿Usted es instructor de FIFA?

De Concacaf, estamos buscando esa posibilidad.

¿Qué le apasiona más, ser instructor de Concacaf trabajando como uno o ahora que está en el banquillo tomando decisiones y que próximamente se va a convertir en el principal técnico de Honduras?

La verdad que el fútbol lo disfruto en todo su contexto, el hecho de estar en la cancha te permite transmitir todo tu conocimiento deportivo, mostrarle a los jóvenes, enseñarles las herramientas técnico-tácticas a los jugadores para que se defiendan y sin duda alguna instruirles para que realicen su juego individual y colectivo.

¿Por qué no hay otro entrenador en el puesto de Tábora? Ya que a usted no se le ha considerado un técnico exitoso digiriendo equipos de primera división.

Es normal, la crítica la vamos a recibir, no solo hacia mi persona por no haber sido un jugador de primera división, fui uno de segunda, quizás de regular hacia arriba, cumplidor, muy trabajador y muy exigente cuando me correspondió; al no estar en primera división como futbolista, obviamente que la figura no va a aparecer, pero fui un jugador de Liga de Ascenso y cuando pude participar en primera división resultó que ya estaba egresando de la universidad. Así que valoré cosas, en aquel entonces eran 200 lempiras de salario, en el nivel académico iba a recibir 800, entonces pensamos esas situaciones y cambiamos, pero no perdimos el gusto por el fútbol, llegamos a los colegios y nos tocó dirigir en el tema colegial y en el Instituto Panamericano gané todo, de local y hasta un torneo nacional y nos fuimos desarrollando dentro del ambiente futbolístico. Como le decía anteriormente, tengo tres eventos dentro de Concacaf, el otro que coordiné fue la Copa Oro del año pasado, me tocó el grupo C y luego cerrar el mismo certamen.

¿Es usted el idóneo para dirigir la Selección?

La historia me va a juzgar, mi responsabilidad es asumirla porque la Fenafuth determinó y el cuerpo técnico de la Sub-20 va a tomar esta responsabilidad, lo estamos haciendo con la misma exigencia que el fútbol da, pero sobre todo con el concepto de profesionalismo.

¿A qué le apostará como técnico de la Selección?

Al buen fútbol, que el grupo que llevamos entienda que el jugador tiene sus dos momentos, que evidentemente hay que manejarlo con altos niveles de competencia y alto rendimiento, yo creo que el grupo que sea elegido en este momento, dentro de poco se dará el listado, está en su mejor momento futbolístico y también tienen una exigencia, mostrarse en el fútbol internacional, pero sobre todo, dejar bien asentado el balompié nacional que es lo más fundamental.



Ramón Tábora habló ampliamente con Limber

Sobre los próximos convocados, ¿empezará un nuevo ciclo o el viejo se mantiene?

No hay un nuevo ciclo, aún no se inicia el próximo torneo competitivo de la Federación, lo que hay aquí es un compromiso de la Fenafuth ante una selección mundialista, pero también es una nueva oportunidad de devolverles el criterio a los jugadores y dejarlos hacer un buen papel.

¿Así como comienza un interinato puede terminar en una permanencia. Se le ha ocurrido o solo está pensando en el interinato que a mi punto de vista podría ser conformismo?

Si usamos el término interinato es como algo estereotipado, que no tiene mayor importancia, que no reviste el mayor interés, que solo es para salir del paso, yo lo veo desde otro ángulo y no solo personal, sino que también el de los jugadores, es un buen momento de enfrentar a una selección mundialista como Corea del Sur.

Usted se siente capacitado para que la Federación le diga: “Has pasado estos dos partidos y por lo tanto el proceso es tuyo”.

Yo creo que no hay que adelantar hechos, lo que la Federación ha tomado en cuenta es en función a lo que yo he hecho con selecciones menores, pero sí también te compromete, por eso la Fenafuth está creyendo en mi trabajo, está viendo lo que hemos desarrollado en estos cinco años al frente de las diferentes selecciones menores, no adelantemos hechos, esperemos que los acontecimientos se den, hay una responsabilidad por cumplir y ahí veremos cómo va todo.

¿Desde su punto de vista hay buena concentración de jugadores para conjuntar un representativo que busque la clasificación para el Mundial de Catar?

Hay buenos, el cambio no ha sido fácil, yo creo que se debe crear un ambiente, no solo para el cuerpo técnico de la Selección Nacional mayor, sino que también para los jugadores, porque debemos hacer que el futbolista se llene de confianza en sus equipos para que crea que lo puede lograr.

¿En dónde cree usted que se falló para no ir al mundial de Rusia?

Yo me quedo con algo, cerramos muy bien la competencia y la rallamos al inicio, esos puntos fueron letales e importantes para no estar en Rusia, ya todos sabemos lo que pasó, pero si tú revisas los últimos minutos ante Panamá verás que ese empate dolió, estamos hablando de Honduras para la Copa de Mundo, luego viene ese 1-1 contra Estados Unidos que también fue complejo, en alguna medida restó las posibilidades, aún así el 3-2 ante México nos devolvió esa alegría de vernos en Rusia, pero no esperábamos el resultado contra Panamá, hasta ahí Honduras estaba dando a entender que en el cierre la Selección mejoró su nivel de juego, pero la pérdida de puntos no nos acompañó al final.

Profe, ¿siente que tiene la experiencia, conocimiento y bagaje para lidiar con este tipo de jugadores? Aquí todo cambia, va a tener de frente a futbolistas que ganan 30 mil o 50 mil dólares al mes.

El fútbol es muy claro y hay reglas que tú has vivido, existen reglamentos internos que son inquebrantables como la disciplina y esta no implica que vamos a pelear por ello, no, la regla ya está establecida, solo hay que hacer un recordatorio y se maneja bajo esos parámetros.

¿Va a caer usted en ese mal hábito de entrenadores que admiran a los jugadores?

Los 8 millones de habitantes de Honduras son admiradores de nuestros futbolistas, claro que uno va a sentir alegría, vea lo que está haciendo Bryan Acosta, fue uno de los últimos jugadores que yo iba a llevar a Costa Rica y el proceso que está teniendo ahora, todo eso le ha servido, desde el momento que integró una selección y actualmente se posiciona en España con el Tenerife.

¿Usted casi deja fuera a Bryan Acosta?

Claro, él venía sin procesos, vino de La Ceiba, recuerdo que Luis Oseguera lo presentó ante el entrenador de reservas, Douglas Munguía, ahí fue donde él comenzó. Luego me correspondió hacer la convocatoria de jugadores que me iban a acompañar a Costa Rica y aparece Bryan Acosta, de ahí empezamos a valorar su calidad técnica, hoy hay una satisfacción de verlo en España mostrando versatilidad de juego.

¿Entonces a usted lo nombraron por todo el buen trabajo que ha estado haciendo en el fútbol menor de Honduras?

Lo siento y lo percibo así, porque si no, no estaría aquí.