Costly: "He hablado con directivos del Platense y hay una posibilidad de regresar"

Hace una semana el delantero hondureño de 35 años, Carlo Yaír Costly Molina, sorprendió al anunciar que se retiraría o saldría del Olimpia si no se coronan campeón en este torneo Clausura.



Hubo personas que pensaron que el 'Cocherito' colgaría su tacos, pero él mismo lo aclaró.



"Mal interpretaron lo que dije, si no soy campeón con el Olimpia me voy del equipo, es diferente a decir que 'me voy a retirar del fútbol'. Tenemos año y medio sin ser campeón. No estoy asumiendo esa responsabilidad de esta situación, creo que ya no estamos para las exigencias del Olimpia por la edad, la única forma de quedarme es siendo campeón", dijo al programa Acontecer Deportivo.



Además Carlo Coslty comentó que le gustaría retirarse en el Platense, eso si, eso podría ser 'dentro de dos o tres años'.



"En el Olimpia es una exigencia bárbara. He hablado con los presidentes del Platense y hay una posibilidad de regresar, pero no ahorita, será más adelante, todavía tenemos un poco de madera para lucha en el fútbol", cerró.