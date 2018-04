Londoño explota tras la eliminación: ''El árbitro vino a perjudicarnos el partido''

El entrenador del Honduras Progreso, el colombiano Horacio Londoño, salió molesto con el arbitraje de Armando Castro tras la eliminación ante Real España, y asegura que el réferi les perjudicó en el partido.

Un deslucido Real España clasifica a semifinales luego de empatar contra Honduras Progreso

"Fue un partido con mucha intensidad y planificamos el partido para quitarle la pelota al Real España, creo que los 90 minutos tuvimos el control del juego, en el segundo tiempo lo que pasó fue el manejo tendencioso del árbitro con las amarillas, nos quitó agresividad, nos sacó 6 tarjetas, esas son situaciones que ningún equipo las necesita. La expulsión mía fue porque le dije que no me le quitara agresión a mi equipo", inició diciendo.

Y agregó: "El árbitro vino a perjudicarnos a nosotros, yo analizo lo que veo, a mí nunca me han expulsado, no lo insulté, solo le dije que no le bajara intensidad a mi equipo con las tarjetas amarillas", dijo.

El Honduras Progreso ocupa el triunfo para lograr la clasificación, pero se fueron en blanco. "Con Fredixon era para refrescar al equipo, queríamos aprovechar por las bandas, pero no pudimos profundizar en las jugadas, nosotros no metimos el bus, sabíamos que ocupábamos el triunfo y no lo logramos, pero ya está, el equipo se va con dignidad del torneo".

Londoño se refirió a su futuro, pero asegura que de momento no tiene nada claro si seguirá al mando de los ribereños o se marchará.

"Para el Honduras ya vienen vacaciones y toca planificar el siguiente proyecto, la situación mía no sé, no he hablado con el presidente, no sé si me futuro sigue acá o en otro lado, vivir la vida, que continúa", expresó.