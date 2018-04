Olimpia con poco fútbol elimina al Platense y se mete a las semifinales

El Olimpia que comanda el técnico hondureño Nahun Espinoza sin mostrar mucho, pudo derrotar 2-1 al Platense en la ida de los repechajes del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.

Ahora los 'albos' se preperan para medirse ante el Motagua en la siguiente fase en la que deben demostrar de qué están hechos y si están con la capacidad de volver a celebrar un título.

El partido comenzó un poco lento, pero al pasar los minutos los locales fueron tomando un poco más el balón y así ir metiendo un poco en peligro a la defensa de los 'escualos'.

Pero es que la portería que llegó la primera jugada de peligro fue en la del Olimpia, luego de una confusión entre Johnny Palacios y Donis Escober, el defensor cabeceó para darle el balón y por poco casi cae un autogol, enorme recuperación la del portero.

LLEGÓ EL PRIMERO DEL OLIMPIA

Al minuto 31 Olimpia sí pudo despertar y encontrar a la defensa del Platense despistada, Óscar Salas desde el madio campo vio el desmarque de Michael Chirinos y sin dudar le envió el balón, éste en el área de derecha la mandó al fondo.

Olimpia no dejó reaccionar al Platense, Michael se inspiró y empezó a tomar protagonismo, en un cuarto de cancha le sirivió a Rony Martínez que con un poco de dificultad controló, se quetó al guardameta José Zúniga y así puso el 2-0 a favor de los capitalinos.



Rony Martínez le dio el segundo gol al Olimpia y con este llegó a 6 en el torneo

Los de Puerto Cortés tuvieron que hacer modificaciones, al 37 Carlos Martínez sacó a Elder Ramós y le dio la oportunidad a Alexander Aguilar, quien le dio un poco de dinamismo al ataque de los 'escualos'.

Al 40 Platense volvió a realizar otra modificación y tuvo que salir el defensor Luis Castro y el veterano Edgard Álvarez tuvo unos minutos.

SEGUNDO TIEMPO

En la etapa de complemento Platense arriesgó más, pero le daba más espacio al habilidoso Michael Chirinos que en varias ocasiones puso a temblar la defensa contraria, no logró volver a hacer daño.

Olimpia dominaba el juego, pero tras una buena combinación entre el panameño Brunet Hay Pino y Rundell Winchester terminó en gol. Los visitantes se fueron encima con la ilusión de empatar, pero no lo lograro.

REGRESO DE WILSON PALACIOS

Al minuto 84 Nahun Espinoza le dio la oportunidad a Wilson Palacios, volante hondureño que no había sumado ningún minuto durante todo el torneo, el ex del Tottenham no lo hizo nada bien.



Wilson Palacios volvió a jugar en Liga Nacional luego de su paso por el fútbol de Inglaterra

Ahora los 'leones' se medirán ante el Motagua en las semifinales del torneo Clausura de la Liga Nacional.

ALINEACIONES

Olimpia: Donis Escober, Kevin Álvarez, Johnny Palacios, Ever Alvarado, Luis Ovalle, Jonathan Paz, German Mejía, Óscar Salas (Wilson Palacios), Axel Gómez, Michaell Chirinos (Carlos Will Mejía) y Rony Martínez (Bryan Moya).



Platense: José Zúniga, Luis Castro (Edgard Álvarez), Erick Norales, Luis Palacios, Joshua Nieto, Jorge Cardona (Brunet Hay Pino), Elder Ramos (Alexander Aguilar), Rundell Winchester, David Mendoza, Grodvin Benítez y Christian Ávila.