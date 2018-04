Wilson Palacios: "Es un momento que no se puede describir, fue una gran emoción"

Wilson Palacios volvió a vestir la camisa del Olimpia 11 años después y sin duda alguno el marco fue de mucha emoción para el público y el propio jugador que al final del partido no pudo ocultar las sensaciones que le dejan volver a su casa.

"Muy bien, motivado porque regresé a jugar, me sentí muy bien. Acordémonos que hace tiempos que no jugaba un partido, me costó, pero ahí vamos", contó el jugador.

Olimpia derrotó al Platense y se mete a las semifinales

Y agregó. "Es un momento que no se puede describir, fue una gran emoción, un poco de nervios y si no lo hay ya no somos jugadores".

A pesar que el jugador no está en su mejor momento de juego, asegura que pronto lo estará. "Voy a seguir trabajando para que el profesor me de más minutos. Uno trabaja para eso y gracias a Dios que se dio la oportunidad, ya el equipo iba ganando y el profesor tuvo la motivación o no sé".



Palacios aclara que su ingreso al partido no estaba planificado o al menos no se lo habían dicho, sino que fue parte del partido. "La verdad que no, se fue dando el partido y fue que él me metió".



En cuanto a la oportunidad en estos duelos de semis ante el Motagua. "Uno trabaja para eso, pero al final el profesor es que tome la decisión. Sé que el equipo tiene buenos jugadores y vienen con ritmo. Yo no estoy desesperado, pero si con ganas de jugar".



El "Mago" además comentó sobre el apoyo que recibió de parte de los compañeros. "Me dice que siga trabajando normal al igual que los demás compañeros".



Palacios en consciente que no se puede apresurar en su regreso al equipo. "Tengo que ir de a poco, yo sé que uno dentro de la cancha se motiva para jugar, pero no es nada del otro mundo. Gracias a Dios que pude jugar. Yo tenía mucha emoción".



Wilson recuerda que desde que vistió la camisa con la Bicolor no jugaba en el coloso capitalino. "Desde el 2013 no jugaba en el estadio y si no me equivoco fue ante Panamá. Gracias a la gente que me motivaron a la hora de entrar".



"Yo sentí el apoyo de jugadores, cuerpo técnico, afición y le doy gracias por todo eso. Yo sé que me está costando un poco, pero ahí vamos", finalizó.