Nahún Espinoza: "Motagua es un competidor muy fuerte para Olimpia"

El timonel de los merengues del Olimpia, Nahún Espinoza dejó muy claro su pensar tras la clasificación a las semifinales, pero es muy critico de lo que le espera para enfrentar al Motagua.

"Estoy muy contento por pasar esta llave de repechaje, pero es lógico que hay muchas cosas que nos faltan futbolísticamente para poder competir de mejor manera. Hay mucho por hacer, pero no hay tiempo para hacerlo", comentó.



Y agregó. "Ya hemos conseguido el objetivo y por lo tanto tenemos que mejorar para hacerlo aún más. Me gustó del equipo la agresividad en ciertos momentos del partido, pero no me gustó la circulación del balón, muy lento y volvimos a ser un equipo como que sobrado y hay que ser dinámico y contundente".



En cuanto al regreso de Wilson Palacios. "Con Wilson hay que ir despacio, yo lo que quería es que la gente se alegrara, ya que faltaba poco, pero esto no es un tema a tocarlo así por encima. Ha jugado, tiene ganas, pero no tener continuidad tiene su precio".



Espinoza también mandó un mensaje directo a sus jugadores. "Hay algunos jugadores que tienen que levantar su nivel, ya que no necesitamos once, sino que todo el plantel y hay que mantener una forma de juego. El equipo bajó mucho en lo físico y se lo atribuyo a varias cosas, pero me voy a quedar con que hicieron un gran esfuerzo para lograr el objetivo".



Nahún reconoce una leve mejoría de los suyos. "Poco a poco hemos ido mejorando, pero definitivamente será difícil que alcancemos lo que yo quiero, pero de todas maneras en este momento la parte mía es lo menos importante y simple sencillamente hay que enfocarse en lo que el equipo busca que es llegar a una final y el rival Motagua es un gran equipo".



Ya pensando en lo que es la serie de semifinales ante Motagua. "Motagua está bien y lo único que voy a decir es que Olimpia va hacer lo mejor que pueda para competir primero y luego tratar de ganar"..



Además asegura. "Motagua es fuerte como siempre, es un competidor muy fuerte para Olimpia, pero igual nosotros, lo que pasa que en los momentos importantes ellos siempre han ganado, estamos claros en eso y nosotros tenemos que hacer algo muy bien para poder superarlos".



"La gente siempre espera ver a su gente ganar, hoy tengo que alegrarme porque la gente llegó al estadio y le pudimos dar una satisfacción, pero el proceso no termina acá, pero si Olimpia no es campeón de qué podemos hablar", comentó.



Pero un problema que no esconde de los suyos. "El problema es mantener el ritmo, pero tampoco retrocediendo la pelota para atrás, ese es un vicio que se ha generado y me está costando ese aspecto y unas des-concentraciones en jugadas elementales", finalizó.