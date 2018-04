Rony Martínez: "Debemos pegar primero en las semifinales"

Rony Martínez poco a poco se ha ido ganando la confianza del técnico Nahún Espinoza y a la vez del público merengue, quien a punta de goles está cerrando de gran manera este torneo.

Olimpia liquidó al Platense en el Nacional

"Gracias a Dios logramos cumplir el objetivo que era clasificar a las semifinales, el técnico nos pidió que saliéramos a jugar bien y pudimos hacerlo para conseguir el triunfo", indicó.



El futbolista ahora piensa en lo que puede ser este duelo ante el Motagua. "Ahora tenemos que prepararnos bien durante la semana porque se nos viene el clásico ante el Motagua y tenemos que tomarlo con la responsabilidad que se merece, pero debemos pegar primero en las semifinales".



Y agrega. "Es un clásico, un partido muy especial, pero nosotros vamos a buscar pegar primero. Ellos están más descansados, pero no tiene que haber ninguna excusa y el que haga mejor las cosas será el ganador".



También deja claro que. "Motagua es un gran equipo y lo respetamos, pero nosotros vamos a buscar lo nuestro en ambos partidos que nos den esa oportunidad de seguir clasificar a la final".



En cuanto a la racha de goles. "Se me está dando la oportunidad y por eso seguiré dando lo mejor de mí en cada partido, antes no se daban los goles, pero nunca deje de pelear cada pelota y ahora me estoy encontrando con el gol y espero que siga así".