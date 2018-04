Ninrod Medina sobre Olimpia: "Es el partido que nosotros queríamos"

Motagua comenzó este lunes sus trabajos de preparación en la pista de la Villa Olímpica de Tegucigalpa de cara a los juegos de semifinales del torneo Clausura ante el Olimpia.

"Es el partido que nosotros queríamos, el que queremos jugar porque estamos en casa y de una u otra manera tenemos que tener los nivel de juego alto", dijo Ninrod Medina asistente técnico del Motagua.

Los Azules necesitan solo dos empates para avanzar a la gran final por quedar en segundo puesto, pero en el Nido de las Águilas solo piensan en derrotar a los Blancos.

Emilio Izaguirre sorprende al aparecer en entreno del Motagua

"No es ventaja no salir de Tegucigalpa, pero es el rival en la ciudad y en el estadio que queremos, en ese sentido es muy favorable, además el rival da ese plus diferente y el jugador lo sabe asimilar", indicó Medina.

Sobre las bajas de Marcelo Pereira y Wilmer Crisanto el asistente técnico aseguró: "Ellos por cuestiones de amarillas, pero en general estamos completos y eso nos da un hincapié de lo que tenemos que hacer. Kevin López sintió una pequeña molestia y hay tiempo para observarlo".

El asistente técnico de los Azules no se confía de nada y desde ya tiene muy estudiado a su vecino para poder contrarrestar cada virtud de los Merengues.



"Vamos contra un equipo que viene jugando bien, que tiene su línea definida tras la llegada de Nahún Espinoza y el equipo lo hace difícil por la historia, pero tenemos que saberlo manejar de la mejor manera", comentó.



Y agregó: "Nosotros llegamos con esa hambre y ambición para lograr clasificar a la final. Esperamos un rival bastante complejo y difícil, pero igual ellos nos esperan de esa manera".



Una de las cosas que le resta un poco de importancia es la parte individual de sus rivales. "Hay jugadores que desequilibran, pero soy del punto que el resultado lo saca el grupo, el valor hay que dárselo como equipo, Olimpia tiene una base de nueve jugadores que ha sido la base desde que llegó Nahún Espinoza".



Los Azules vienen de tener una semana sin jugar tras derrotar por la mínima diferencia al Vida en la ciudad de La Ceiba. "Vamos a trabajar durante toda la semana para hacer valer nuestra posición de sublíder y estamos confiando en lograr nuestro objetivo final", cerró Ninrod Medina.