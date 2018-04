Emilio Izaguirre: "Si me toca volver, yo feliz de vestir la camisa del Motagua"

El defensor hondureño Emilio Izaguirre fue la gran sorpresa en el entrenamiento del Motagua y habló sobre su participación de cara a su regreso a Arabia Saudita en el mes de junio.

"Tengo dos meses de vacaciones y por eso estoy entrenando para no perder la condición física y confiando en Dios que todo lo que venga sea una bendición", dijo Emilio Izaguirre.

Ninrod Medina contento por enfrentar al Olimpia en semifinales

Una de las cosas que más destaca fue lo hecho con el Al Feiha equipo con el que llegó hasta en octavo lugar en la Pro League de Arabia Saudita.

"Fue algo muy bonito lo que viví allá, un equipo que subió de segunda compraron casi 22 jugadores, un latino, seis griegos y peleamos para cosas grandes y al final quedamos a dos puntos para puestos de Champions de Asia, pero ahora queda seguir trabajando duro para la próxima temporada", indicó Izaguirre.

El experimentado seleccionado nacional explicó las razones por las que se encuentra entrenando con los Azules. "Estoy agradecido con Dios, la junta directiva de Motagua, don Eduardo Atala y el cuerpo técnico porque les pedí la oportunidad de entrenar con el club y me ayudaron para mantenerme bien físicamente".

Sobre los partidos amistosos de la Selección de Honduras el lateral izquierdo expreso tener dudas de poder participar. "El problema es que no son fechas FIFA y si me lesiono porque uno nunca sabe y tengo contrato con mi equipo, por eso si el club no me da el permiso no puedo presentarme, por eso se deben hablar con el equipo".

El experimentado defensor también hablo del debut que tuvo ayer su amigo Wilson Palacios con la camisa del Olimpia en el duelo que los Blancos derrotaron al Platense.

"Con Wilson jugué muchos clásicos y hasta dos Mundiales con él, compartimos 10 años en la Selección de Honduras y me sentí feliz por él que vuelva a jugar porque le ha dado mucho a Honduras, jugó en Inglaterra y si a mi me toca volver, yo feliz de vestir nuevamente la camisa del Motagua", comentó el lateral izquierdo.



Las Águilas se enfrentarán el próximo domingo al Olimpia en el juego de ida por las semifinales del fútbol hondureño y es algo que no dudó en contestar Emilio Izaguirre.



"Yo soy Motagua, soy un aficionado y deseo que Motagua clasifiqué a la final, por eso el otro clásico no lo voy a ver porque no soy aficionado de ninguno de los otros dos equipos, por eso solo miro los partidos del Motagua", expresó.



Y agregó: "Compartí con ellos y les comentaba que estuve ocho años con Motagua y nunca tuve esa bendición de llegar a tres finales seguidas, ni liguilla, tuvimos muchos sube y baja, por eso lo que ha hecho Diego Vázquez en el equipo es algo lindo y ojalá que no sea solo llegar a finales y que ganen más títulos".



Tras compartir con los jugadores del Motagua Emilio Izaguirre expresó. "El grupo está motivado por otra liguilla más que clasifican y espero que logren el objetivo que se han alcanzado para este torneo".