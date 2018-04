Jornada de bromas en DIEZ TV: Mario Vallecillo y Pacini trolean a Rambo

La jornada de repechaje del Torneo Apertura 2018, contagió a todo el elenco de DIEZ TV con el conductor Mario Vallecillo, el exfutbolista José Pacini y el analista deportivo Julio César "Rambo" de León como protagonistas, quienes intercambiaron bromas en plena transmisión en vivo.



En primera instancia, discutían sobre los próximos clasificados (entre la máquina y verdolaga) a la gran final de la Liga Nacional, en donde todo el plantel (a excepción de Mario) se inclinaron por el Marathón.

En ese momento Rambo le dejó en claro que "no es lo mismo bailar con ella, que verla bailar".



Tras ello Vallecillo saltó y corrigió al '10': "No es lo mismo verla venir que bailar con ella".



Sin embargo Julio no se quedó con ella y también en forma jocosa al presentador: "Antes de llegar al estudio, pasaste por la tortillera quitándole el mantel, porque esa camisa es de la tortillera", respondió.

Ante ello Pacini, tampoco se quiso quedar atrás y atacó al su colega: "Hablando de vestimenta, ese saquito de Rambo... se lo robaste a tu hermanito de 10 años".