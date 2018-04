MUY ÍNTIMAS: La novia de Neymar arrasa con la explosiva marca de su bikini

No hay duda que la novia de Neymar no tiene nada que presumir a otra chica. Y si no lo creen, solo vale la pena entrar en sus redes sociales.

Bruna Marquezine ya había dado de qué hablar con sus traje en el Carnaval de Río por su espectacular y atrevido disfraz. Ahora, ha vuelto a arrasar.

La actual pareja del crack brasileño, publicó unas fotos en Instagram donde se muestra en una pequeña ropa de baño, enseñando las marcas que le dejó el bikini al estar expuesta al sol.

Al parecer, Bruna ha estado mucho tiempo en la playa y esto ha subido la temperatura entre sus seguidores.

La novia de Neymar lo hace de nuevo y arrasa en redes.

Esta imagen, sin mostrar mucho tiene más de un millón de 'me gusta'. Para ser exacto, por ahora registra 1.141.437, un verdadero récord en su Instagram.

“Tienes buen aspecto hoy” reza el texto que acompaña las imágenes, que han dinamitado las redes sociales por lo explosivas y que se han convertido en Trending Topic en Brasil.

Bruna Marquezine de 22 años, regresó con Neymar hace unos meses atrás.

Así muestra la marca de su bikini Bruna Marquezine.