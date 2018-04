Rubilio Castillo: "En estas instancias finales no hay ningún favorito"

El delantero de Motagua Rubilio Castillo solo piensa en lo que será el duelo ante el Olimpia del próximo domingo en el juego de ida de las semifinales del torneo Clausura de la Liga Nacional.



"Tenemos que tratar de estar concentrado para poder tomar ventaja en este primer partido de las semifinales, los equipos de Nahún defensivamente son muy ordenados y nosotros por eso tenemos que estar atentos en cada jugada", dijo Rubilio Castillo.

El artillero de los Azules conoce muy bien a su rival y por ello le avisa a sus compañeros de lo que deben tener cuidado previo al compromiso ante los Merengues.



"Nosotros tenemos un gran equipo y en las jugadas a balón parado hay que estar atentos porque es la mejor arma de ellos, pero también es una de las características fuertes de nosotros", indicó Castillo.



El atacante fue la gran figura en las semifinales del campeonato pasado ante el Olimpia donde anotó un doblete en el juego de vuelta que le dio la clasificación a las Águilas a la gran final.



"Siempre enfrentar al Olimpia es un plus diferente porque nos vemos dos equipos grandes, ellos merecen respeto y por eso en estas instancias finales no hay ningún favorito", comentó el delantero ceibeño.



Rubilio no mira a nadie como favorito y por eso aseguró. "Llegamos parejos y el que golpee en el primer partido tomará esa ventaja y además llegará motivado para el cierre de la llave".



Motagua tiene una semana sin disputar un partido oficial, pero es algo que en el Nido de las Águilas no lo miran como negativo y por ello se muestran seguros de dar un gran espectáculo.



"No es algo que nos afecte porque nosotros hemos trabajado muy bien, hemos precavido cada detalle. Los goles llegan por todo ese trabajo que realizamos diariamente", expresó Rubilio Castillo.



El artillero 'RoRuCa' suma 10 goles en el actual certamen los mismo que el colombiano Yustin Arboleda, pero es algo que pone en segundo puesto. "Si me ponen a elegir si deseo pasar de esta llave o el goleo elijo sin problemas pasar la llave, lo más importante es lograr los triunfos grupales".



Una de las cosas complicadas que tendrá que superar Roruca para ayudar a los Azules es la fuerte marca de la zona baja y es algo que tiene muy estudiado.



"El defensa que nos toque enfrentar será complicado porque ellos son muy bueno, en ese sentido siempre nos has costado abrirlos, pero esperamos que en esta oportunidad sea la excepción y podamos ayudar al equipo", cerró Castillo.