Deybi Flores: "He fallado en muchas cosas que me han pasado factura"

A estas alturas de la vida muchos se imaginaban a un Deybi Flores descollando en el extranjero. A sus 23 años, quien pintaba para comandar el mediocampo de la Selección de Honduras con la mira en el proceso mundialista a Qatar 2022 sigue sin conocer su futuro y aduce que “problemas personales” y errores propios le “han pasado factura”.

En relación a su salida accidentada de Motagua y la relación actual con el club apunta que “muy bien mi relación con Motagua, tanto con cuerpo técnico como con directiva, todo está bien con los compañeros, fue un problema personal que surgió”, comenzó diciendo sobre la situación que determinó su parón futbolístico.

Deja en claro que su provenir “lo decidirá Vancouver (Whitecaps), estamos trabajando, no paramos, estamos confiando en Dios que nuevas oportunidad vienen”.

Añadió que “todavía tengo contrato con Vancouver, ellos tienen que decidir en junio si renovamos, si no a buscar otras opciones”.

Menciona que en Canadá “se molestaron por ciertas cosas” que sucedieron durante su préstamo con Motagua, “pero esto es fútbol, quien toma la última decisión son ellos y a uno le toca acatar órdenes”.

Dice tener ofertas sobre la mesa para jugar a partir de la próxima temporada en caso que los canadienses no lo renueven: “Gracias a Dios, se les agradece a los equipos del país, se ha tocado el tema con ciertos equipos, a Motagua le deseo lo mejor y esperando que primero Dios en junio se abra una opción mejor”, lanzó.

La identidad de esas instituciones no las desveló, pero manifestó que “está en manos de mi agente, no quiero dar nombres pero esperando en Dios que se concreten las opciones”.

No tuvo problemas con Diego Vázquez

El jugador fue interrogado sobre su relación con el técnico argentino Diego Vázquez.

“Fueron decisiones técnicas, en lo personal soy de los que trabaja a full, me esfuerzo a diario, pero en lo técnico respeto porque las decisiones las toma él y yo respeto”, confesó consultado sobre la posibilidad de algún altercado con el timonel azul, el argentino Diego Vázquez.

¿Qué ha sucedido con la carrera de Deybi Flores? “Han pasado muchas cosas en mi vida, todavía falta mucho que hacer, me he equivocado en muchas cosas y asumo mi error, pero lo importante es madurar y aprender de ello seguir adelante”, expuso.

Manda un mensaje para los aficionados que aún creen en su retorno: “Para la gente que me apoya, a la afición de Motagua, agradecerle su apoyo, es importante para mí, muchos me han preguntado, todo está bien y no tengo problemas con el cuerpo técnico y la directiva. Tuve problemas personales y me hice a un lado”, acotó.

En relación a los “problemas” que aduce, indica que “he fallado en muchas cosas que me han pasado factura, uno como joven cree que se las sabe todas, de repente cree que lo tiene todo, son golpes de la vida que dentro de lo futbolístico me han hecho recapacitar”, concluyó.

Habló sobre:

Diego Vázquez:

“No tuvimos ningún enfrentamiento, estoy agradecido con Diego, él me hizo debutar en Liga Nacional y estoy bien; fue un problema personal y decidí apartarme”.

Ofertas:

“Hay varios equipos, sin mencionar nombres, de agradece que por ahí le ponen importancia a uno; lo importante es no cerrarle la puerta a ningún equipo en el país, Dios primero se abra algo afuera que sea mejor”.

Vancouver Whitecaps:

“Posiblemente hay que volver e ir a hablar con ellos y ver a qué acuerdo llegamos y que se concreta”.