La historia que desconocías de Alejandro Reyes: marginado por Motagua

Alejandro Reyes es uno los nuevos talentos que tiene Olimpia y que lucha por agenciarse un puesto en el once del conjunto merengue.



Con 20 años ya sabe lo que es ganar campeonatos como el de Liga Concacaf y ha marcado goles en Liga Nacional aunque en el partido de ida del repechaje ante Platense no fue convocado.



El zurdo tiene una historia de vida interesante ya que pudo haber sido basquetbolista o incluso, jugar en Motagua.



“Antes de llegar a Olimpia estuve en Motagua porque me llevó Emilio Izaguirre que es primo mío y me dijo que me podía conseguir ahí en Motagua pero estuve muy poco, pasaba frustrado porque no jugaba ya que era muy chaparro. Los entrenadores no me tomaron en cuenta, mi papá conocía a un entrenador de Olimpia y le dijeron que me llevara entonces a los 12 años me fui y me quedé”, comenzó diciendo el joven quien junto a su padre jugaron un partido de baloncesto, y vaya que fue parejo.

Alejandro busca hacerse de un nombre en fútbol como lo hizo su papá en el baloncesto.

Te puede interesar: Top de grandes jugadores centroamericanos que nunca jugaron una Copa del Mundo



Juan Francis Reyes es el progenitor del número 46 albo, él jugó a nivel profesional el baloncesto en equipos como Icevic, Nacional de Ingenieros y Policía Nacional. Nos comentó que estuvo a punto de ser futbolista de Liga Nacional pero se decantó por el baloncesto.



“Estuve toda una pretemporada con la Universidad cuando estaba Héctor Vargas y ya me habían dejado en el grupo de los 25 en ese momento pero no pude continuar porque en las noche entrenaba baloncesto, estaba jugando en Nacional de Ingenieros en ese tiempo y se me dio una oportunidad en el extranjero pues me fui a jugar a Rusia y por eso dejé el fútbol”, dijo Reyes quien estuvo jugando cuatro meses en la segunda división del baloncesto ruso tras haber sobresalido con una selección en Taiwán.



Además el padre del joven futbolista merengue recuerda que no fue en tan solo una ocasión que le cerraron las puertas de Motagua a su hijo.

Alejandro mientras enfrentaba a su padre en un duelo 1 a 1 en fútbol.





“Con Motagua fueron dos veces, cuando fue a hacer pruebas con reservas de Olimpia dijeron que no lo iban a inscribir en ese momento y fuimos a una prueba con Motagua en el Birichiche y estaba el profesor Clavasquín pero ni lo vio, estuvo platicando y ni le puso atención. Al final no lo vieron y mejor nos quedamos en Olimpia y decidimos tener paciencia porque estuvo seis meses sin estar inscrito y a los 15 ya lo inscribieron en reservas”, siguió contando.



Y es que el estar en el fútbol no ha sido nada sencillo para Alejandro quien cuenta uno de los momentos más complicados y el ejemplo a seguir en su vida.



“Para todos es un ejemplo Emilio porque es de los hondureños que más títulos ha ganado y ha sido constante, es mi mayor ejemplo a seguir. Debo decir que me sentí bajado en la Selección Sub-20 porque el profe Tábora me llamaba y no jugaba, le decía a mi papá que me sentía frustrado”.

Ale no solo tiene talento como futbolista. También nación con los dotes de su padre como jugadore de baloncesto.





Para finalizar, Reyes cuenta lo que está estudiando en la universidad, carrera que en algún momento le gustaría desempeñar. “Estoy estudiando periodismo, el periodismo deportivo me gusta aunque antes quería ser odontólogo”.



Frases

"Alejandro va a la iglesia y está en la universidad y en diez años lo veo consagrado como una pieza invaluable de la Selección Nacional”. Juan Reyes



Cuando iba al estadio de pequeño iba a ver a Motagua pero porque tenía un amigo que me llevaba a palco y me daban comida ja, ja, ja”, Alejandro Reyes



Datos de Ale

-13 encuentros tiene Reyes con Olimpia en la actual campaña, nueve de ellos entrando desde el banquillo de suplentes, un gol ha marcado.



-El volante jugará con Honduras en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del presente año, torneo a jugarse en Colombia



-Reyes fue parte de la Selección Sub-20 que disputó el Mundial de Nueva Zelanda el año pasado.