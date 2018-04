Jorge Claros: "Somos conscientes que tenemos que arriesgar"

El volante Jorge Claros reconoce que Real España está obligado a arriesgar en la llave de semifinales ante Marathón, en la que tienen en contra el reglamento.



Sin embargo, Claros aceptó que jugar este tipo de encuentros: "Es algo bonito, todos queremos jugar un clásico. Nuevamente nos enfrentamos al Marathón, son los que cerraron mejor el torneo.. Será un buen espectáculo".



Al preguntarle si los verdes eran el rival que querían: "Creo que en estas circunstancias no buscamos rival, para ser campeón hay que ganarle al que esté por delante. Sabemos que no será fácil. Marathón desde el torneo pasado ha dado mucho de qué hablar".



Se le observó que la Máquina lleva un camino muy parecido al torneo anterior: "Todo mundo dice lo mismo, por ahí hemos cerrado bien el torneo, pero creo que el campeonato pasado fue algo mejor, queremos estar igual o mejor".

¿Le afectará a Marathón el parón? "Cada quien sabe lo que tiene que hacer. No sé si les afectará, independientemente que jueguen amistosos, no es lo mismo que un partido de alta competencia a estar entrenando"



Reconoce que los aurinegros tienen el reglamento en contra: "Hay que jugársela, el que no arriesga no gana y esta semifinal somos conscientes que tenemos que arriesgar. Creo que Real España le gusta el ataque y buen trato, eso nos ha dado mucho provecho".



Consultado si cree que los esmeraldas apostarán a la ventaja que les da la ley:"No sé, hay que preguntarle a ellos. Cada uno busca su conveniencia, pero en lo personal yo no sería ingenuo de ir a especular a un partido como el clásico, donde puede pasar cualquier cosa".



Sobre Nike



"Creo que algo bonito que una marca tan reconocida como Nike lo patrocine a uno como jugador, llevo mucho en esto y espero seguir"